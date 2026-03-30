Cada europeo generó 517 kilos de residuos municipales en 2024, un 8 % más que en 2014

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Bruselas, 30 mar (EFE).- Cada ciudadano europeo generó 517 kilos de media de residuos municipales en 2024, lo que supone un 1,17 % más que en 2023 y un aumento del 8 % respecto a 2014, según datos publicados este lunes por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

En paralelo, en el conjunto de la UE se reciclaron 248 kilos de residuos municipales de media por habitante en 2024.

«Esto significa que se recicló el 48,1 % del volumen total de estos residuos generados, frente al 48,0 % de 2023, cuando se reciclaron 246 kilos por persona», precisó Eurostat en un comunicado.

Esto supone una «notable mejora» respecto a 2014, cuando la tasa de reciclaje se situaba en el 43 % y el volumen reciclado era de 208 kilos por habitante. EFE

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