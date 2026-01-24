Caen cuatro miembros de disidencias de las FARC en operativos del Ejército colombiano

2 minutos

Bogotá, 24 ene (EFE).- Dos guerrilleros murieron y otros dos fueron capturados en operaciones militares del Ejército colombiano contra disidencias de las FARC en los departamentos de Meta (centro) y Cauca (suroeste), informaron este sábado fuentes castrenses.

En el primero de los operativos, realizado en una zona rural del municipio de Vista Hermosa, en el Meta, murieron dos integrantes de las disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), entre ellos alias la Gorda, jefa de seguridad del cabecilla alias Pate Palo, según un comunicado del Ejército.

Esa operación contó con el apoyo de la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General y se apoyó en labores de inteligencia que permitieron ubicar al anillo de seguridad de ese cabecilla.

Alias la Gorda formaba parte de la facción Marco Aurelio Buendía, grupo comandado por Alexander Díaz, alias Calarcá, que tiene presencia en los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare, detallaron las autoridades.

En otro operativo militar, el Ejército capturó a otros dos presuntos integrantes del grupo Dagoberto Ramos, perteneciente al Estado Mayor Central (EMC), considerada la mayor disidencia de las FARC comandada por Iván Mordisco, durante una operación realizada en el convulso departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia.

De acuerdo con la información oficial, entre los capturados se encuentra Cristian Ipia, alias Pirulo, señalado como tercer cabecilla de esa organización armada y como responsable de coordinar actividades ilegales en municipios como Santander de Quilichao, Corinto, Caloto y Toribío.

Durante los operativos, las autoridades incautaron armamento, munición y otros elementos de uso militar, que quedaron a disposición de las autoridades judiciales junto con los detenidos.

«Con este resultado, debilitamos contundentemente el mando y control de las organizaciones ilegales en el suroccidente del país y reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable de proteger a la población civil y preservar la estabilidad del territorio», aseguró el Ministerio de Defensa en X. EFE

