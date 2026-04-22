Café de Colombia patrocinará al equipo Ineos Grenadiers en la actual temporada ciclística

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Bogotá, 22 abr (EFE).- La marca Café de Colombia, propiedad de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), patrocinará durante esta temporada al equipo de ciclismo Ineos Grenadiers en el que corre Egan Bernal, ganador del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en 2021, anunció este miércoles el presidente de la entidad, Germán Bahamón.

«Volvemos a los grandes escenarios del ciclismo mundial, donde la disciplina, la resiliencia y la excelencia marcan la diferencia. Volvemos a conectar nuestro origen con una audiencia global, llevando el nombre de más de 540.000 familias cafeteras a las carreteras más exigentes del mundo», escribió Bahamón en X.

El mensaje del máximo jerarca del ente cafetero está acompañado de un video que muestra al ciclista Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera portando el Maillot de Puntos Rojos en el Tour de Francia, tras convertirse en el primer colombiano en ganar la clasificación de la montaña de dicha competencia en 1985 y 1987.

Así mismo, aparece el equipo Café de Colombia con su nómina de 1988, uno de los equipos de ciclismo más emblemáticos en la historia del deporte colombiano por su impacto en las grandes vueltas europeas durante la década de los 80, una escuadra conocida por sus excelentes escaladores, popularmente llamados «escarabajos».

Las imágenes también están acompañadas con un mensaje en inglés de Bernal: «Café de Colombia me inspiró para montar en bicicleta cuando era un niño en Zipaquirá, y ahora quiero asegurarme que estará presente para las próximas generaciones».

El dirigente reafirmó que el regreso de la marca al ciclismo mundial «no es solo un patrocinio, «es un mensaje».

«Esto es Café de Colombia en movimiento. Porque sabemos lo que hacemos», concluye el mensaje de Bahamón. EFE

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