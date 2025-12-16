CAF aprueba un préstamo al mayor banco estatal de Panamá para apoyar al agro y las Pymes

Ciudad de Panamá, 16 dic (EFE).- El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe CAF informó este martes que aprobó un préstamo de hasta 500 millones de dólares al estatal Banco Nacional de Panamá destinado al fortalecimiento del agro y de las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

«Se espera que la operación beneficie a más de 3.300 pequeñas y medianas empresas, al menos 1.000 de ellas lideradas por mujeres. El 50 % de los recursos se destinarán a zonas rurales, para promover el crecimiento sostenible e inclusivo del sector productivo panameño (…)con especial énfasis en el sector agropecuario y agroindustrial», precisó el multilateral.

El Banco Nacional de Panamá juega un rol clave en la ejecución de políticas públicas, administración de fondos gubernamentales y apoyo a sectores productivos estratégicos, especialmente la agricultura, instituciones financieras y financiamiento de viviendas de interés social, destacó un comunicado de CAF.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, indicó que el financiamiento aprobado al Banco Nacional de Panamá «fortalece el sector productivo panameño, contribuye a impulsar la soberanía alimentaria y refuerza» la «determinación» del multilateral «de promover un crecimiento sostenible e inclusivo en la región».

En 2024, el sector agropecuario representó el 2,7 % del producto interno bruto (PIB) panameño y generó 14,6 % del empleo nacional, llegando a representar hasta el 40 % del empleo en algunas zonas rurales, lo que evidencia su relevancia social, productiva y territorial, argumentó el banco regional.

Además del financiamiento, CAF dijo que brindará recursos cooperación técnica no reembolsable para fortalecer al Banco Nacional de Panamá en la adopción de mejores prácticas ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) y medición de impacto, incluyendo soluciones basadas en inteligencia artificial para medir huella de carbono en el sector agropecuario, lo cual permitirá mejorar la toma de decisiones y acelerar prácticas sostenibles. EFE

