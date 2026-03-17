CAF destaca el avance de Uruguay respecto a otros países en generación de energía limpia

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Montevideo, 17 mar (EFE).- El avance de Uruguay respecto a otros países de la región en la generación de energía limpia fue destacado este martes por el representante del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Uruguay, Miguel Ostos.

En ese sentido, añadió en una rueda de prensa que, en materia de movilidad sostenible, el país suramericano también está transitando en la dirección correcta.

«Creo que están más avanzados en el tema de generación de energía eléctrica limpia y en la utilización de la energía limpia a nivel de movilidad en general (…) Por eso es que esta segunda transformación energética es tan importante para nosotros, especialmente en el uso de la energía limpia», indicó Ostos.

De esta forma, Ostos se refirió a la segunda transformación en la que trabaja el país, luego de una primera etapa que se llevó a cabo a partir de la descarbonización casi total de la matriz energética.

El representante agregó que «ese es el salto cualitativo que está dando Uruguay en relación al resto de Latinoamérica: en la utilización de la energía limpia».

De hecho, el 98 % de la energía eléctrica generada en Uruguay en 2025 fue de origen renovable y el 8 % de la electricidad generada en el país fue exportada, según datos difundidos por la Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

El 46 % de la electricidad generada en Uruguay provino de la hidroelectricidad, mientras que el 34 % fue de origen eólico. En tanto, la electricidad generada a partir de biomasa representó un 14 % del total y la de origen solar un 4 %.

En esta jornada, CAF y la empresa de transporte Cutcsa presentaron parte de la flota de autobuses eléctricos, adquiridos en el marco del Programa E-Motion.

A través de dicha iniciativa regional, la mencionada compañía accedió a un financiamiento de 20 millones de dólares para completar parte de su plan de electrificación de su flota.

El presidente de Cutcsa, Juan Pablo Salgado, indicó a la prensa que con los 60 autobuses que llegarán en los próximos días a Montevideo la empresa tendrá 281 eléctricos. Esta cifra representa el 25 % de la flota.

En ese sentido, subrayó que la idea es llegar a un 50 % de autobuses eléctricos en 2030 y al 100 % en el año 2040. EFE

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