California rebautizará feriado de César Chávez tras denuncias de abuso sexual

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Legisladores de California anunciaron este jueves que rebautizarán el feriado que honraba al fallecido líder sindical César Chávez como Día de los Campesinos, después de que salieran a la luz acusaciones de abuso sexual en su contra.

Chávez, símbolo de la comunidad latina y máxima figura de la lucha campesina en Estados Unidos, habría abusado sexualmente de menores de edad y violado y acosado mujeres del movimiento que dirigió, según una investigación del diario The New York Times que recoge esas acusaciones.

Cuando faltan pocos días para la celebración del festivo, el 31 de marzo, miembros del Senado y la Asamblea del estado donde Chávez inició el mayor movimiento de la causa campesina de Estados Unidos dijeron que tramitarán un proyecto de ley para cambiarle el nombre este mismo año.

Según la investigación publicada el miércoles por el New York Times, Chávez habría abusado sexualmente durante décadas de menores de edad y mujeres, incluyendo a su compañera al frente del movimiento, Dolores Huerta.

En un comunicado este jueves, el presidente de la Asamblea de California, Robert Rivas, y la presidenta pro tempore del Senado regional, Monique Limón, apoyaron a las denunciantes, y dijeron que el movimiento campesino «nunca fue acerca de un individuo».

«Para honrar la rica historia del movimiento en California y la dedicación inquebrantable que lo sustenta, presentamos una legislación para designar el siguiente feriado estatal en California en 2026: El Día de los Campesinos», informaron.

El gobernador del estado, Gavin Newsom, dijo en X que «dadas las horrendas acusaciones que se hicieron públicas por primera vez ayer, este es un cambio bienvenido».

Fuentes del legislativo detallaron a AFP que la ley debe aprobarse la semana que viene.

En declaraciones previas, Newsom dijo estar «procesando» las denuncias contra un hombre cuyo rostro es omnipresente en el país, y quién ha recibido tantos honores.

En Los Ángeles, donde la imagen y el nombre de Chávez están presentes en murales, plazas, escuelas y avenidas, la alcaldesa Karen Bass dijo que trabajará con el Concejo municipal para renombrar los lugares.

– Celebraciones canceladas –

Chávez, quien falleció el 23 de marzo de 1993, encabezó desde los años 1950 en California movilizaciones campesinas por reivindicaciones salariales y mejores condiciones de trabajo.

Lideró multitudinarias marchas y boicots nacionales que lo convirtieron en una figura venerada.

California hizo de su fecha de nacimiento, el 31 de marzo, un feriado regional, en tanto que Washington lo honró con diversos reconocimientos.

Pero mientras Chávez construía un legado, de acuerdo con el New York Times, colaboradores y víctimas escondieron abusos que podrían haber derrumbado al ídolo.

Dos mujeres afirmaron que Chávez abusó de ellas en la década de 1970, cuando eran menores de edad. Ambas son hijas de militantes de la Unión de Campesinos (UFW), el mayor sindicato rural de Estados Unidos, que Chávez cofundó en 1962.

Ana Murguía, dijo que el líder comenzó a tocarla de forma inapropiada cuando tenía 12 años y él más de 40.

Otra mujer, Debra Rojas, afirmó que los abusos físicos comenzaron cuando ella tenía 13 años, y que mantuvo relaciones sexuales con el dirigente a los 15, lo que se encuadra como violación bajo la ley de California.

La UFW, que Huerta cofundó y en la que militó durante 30 años junto a Chávez, afirmó en un comunicado no tener «conocimiento de primera mano de estas acusaciones».

Sin embargo, la organización canceló su participación en la conmemoración este 31 de marzo, debido a las «graves acusaciones».

Dolores Huerta, de 95 años, y quien mantuvo una relación de pareja con un hermano de Chávez, dijo en un comunicado el miércoles que Chávez la forzó a tener sexo en dos ocasiones en los años 1960, encuentros que derivaron en sendos embarazos que ella escondió. Ambos bebés fueron entregados por Huerta a otras familias.

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