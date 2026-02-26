Camboya quiere una «desescalada» en el conflicto con Tailandia, afirma el primer ministro a la AFP

afp_tickers

2 minutos

Camboya quiere una «desescalada» y una resolución pacífica del conflicto fronterizo con Tailandia, declaró este miércoles el primer ministro camboyano, Hun Manet, después de que Bangkok acusara al país de violar la tregua acordada en diciembre.

Estos dos países del sudeste asiático están enfrentados desde hace décadas en una disputa que el año pasado derivó en enfrentamientos que dejaron decenas de muertos en ambos bandos, tanto soldados como civiles, y más de un millón de desplazados.

«Nosotros no estamos por una escalada. Queremos una desescalada. Queremos una coexistencia pacífica», afirmó Hun Manet a la AFP en Bruselas, en una de sus escasas entrevistas con medios internacionales.

El ejército tailandés acusó a Camboya de disparar una granada cerca de una patrulla el martes y afirmó que respondió con un lanzagranadas, a modo de advertencia. Camboya desmintió de inmediato las acusaciones.

Camboya sostiene que Tailandia se ha apoderado de varias zonas en provincias fronterizas y exige la retirada de las tropas tailandesas, pero Bangkok señala que recuperó territorios que formaban parte de Tailandia y que habían sido ocupados por camboyanos durante años.

Hun Manet se negó a precisar la extensión de los territorios tomados por las fuerzas tailandesas, pero afirmó que se habían adentrado «mucho más allá» de lo que incluso Bangkok considera la frontera entre ambos países.

Cuando se le preguntó si las fuerzas camboyanas lucharán para recuperar el territorio tomado, respondió que está a favor de una «desescalada» y de soluciones pacíficas.

El conflicto fronterizo que enfrenta a ambos países tiene su origen en una disputa sobre la demarcación de su frontera de 800 kilómetros, realizada durante la época colonial francesa.

Hun Manet, de 48 años, ejerce como primer ministro desde 2023, cuando sustituyó a su padre Hun Sen.

El dirigente afirmó que le preocupa la situación de la frontera, que describió como «inestable» y «frágil».

El primer ministro camboyano se encuentra en Bruselas como parte de una gira para recabar apoyo diplomático, que también lo llevó a Washington y Ginebra.

ub/ec/an/mvl