Canales falsos en YouTube impulsan la independencia de la provincia canadiense de Alberta

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Toronto (Canadá), 21 abr (EFE).- El creciente movimiento independentista de la provincia canadiense de Alberta está siendo amplificado por una red coordinada de canales de YouTube que difunden las opiniones de supuestos canadienses que en realidad son actores de EE.UU., reveló este martes un informe.

El estudio ‘Slopaganda’ de la Canadian Digital Media Research Network (CDMRN) reveló que la red de 20 canales de YouTube, que el año pasado acumularon unos 40 millones de visionados, contiene información falsa o exagerada sobre los deseos secesionistas de Alberta y su posible anexión a Estados Unidos.

El análisis concluye que los canales actúan de forma coordinada y presentan características típicas de una operación de influencia encubierta, aunque sus autores y objetivos finales no han podido ser determinados.

Según el informe, los canales «interpretan» una identidad de Alberta, una provincia del oeste de Canadá que es una de las principales regiones del mundo en producción de petróleo, sin que exista evidencia de que sus creadores estén vinculados a la provincia.

Muchos vídeos distribuidos por estos canales utilizan voces generadas por inteligencia artificial o actores estadounidenses, que en ocasiones cometen errores básicos sobre la política canadiense, como pronunciaciones incorrectas o referencias fuera de contexto, para reforzar una narrativa de agravio político y económico contra el Gobierno federal.

De acuerdo con el estudio, un 65 % de los segmentos analizados presentan a Alberta como víctima de trato injusto, frente al 40 % en canales auténticos del movimiento secesionista.

Además, los investigadores detectaron que alrededor del 7 % del contenido promueve explícitamente la anexión a Estados Unidos, una proporción hasta doce veces superior a la observada en canales reales.

La investigación también identificó claros indicios de coordinación: títulos casi idénticos publicados simultáneamente, reutilización masiva de fragmentos de vídeo y patrones de producción altamente uniformes, con lenguaje repetitivo y estructuras similares.

Los autores del estudio solicitaron a YouTube que revele datos geográficos sobre la audiencia de canales falsos, sea transparente sobre posibles pagos para dirigir el contenido a regiones concretas del país y que proporcione información sobre los creadores de los vídeos.

Alberta, que desde hace décadas es el epicentro del movimiento más conservador de Canadá, rechaza políticas federales del país, como las transferencias financieras entre provincias, al considerar que el poder político y económico de Canadá está dominado por las provincias del este.

En concreto, la provincia, que en 2023 produjo 4,3 millones de barriles de petróleo diarios (el 84 % del total de Canadá y una producción superior a la de Irán o Irak), acusa a Ottawa de sacrificar su prosperidad en favor de las provincias de Ontario y Quebec.

Tras la pandemia, en la provincia surgió un movimiento independentista que ha cobrado fuerza con el Gobierno provincial del Partido Conservador Unido, de la primera ministra Danielle Smith, el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump y el triunfo del primer ministro canadiense, el liberal Mark Carney, en las elecciones generales de abril de 2025.

El movimiento separatista de Alberta tiene como objetivo la convocatoria de un referendo a finales de este año con la pregunta: «¿Está de acuerdo en que la provincia se convierta en un país soberano y deje de ser una provincia de Canadá?». Para ello, necesita reunir 177.000 firmas en la provincia.

En enero, el periódico Financial Times reveló que el grupo separatista Alberta Prosperity Project (APP) mantuvo reuniones secretas con miembros de la Administración Trump para solicitar apoyo logístico y financiero de cara a un posible referendo separatista en la provincia.

Ese medio dijo que APP quiere que el Departamento del Tesoro de EE.UU. le otorgue una línea de crédito de 500 millones de dólares para ayudar a Alberta si los independentistas ganasen el hipotético referéndum. EFE

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