Cancelan o renombran múltiples festejos de César Chávez tras acusaciones de abuso sexual

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Los Ángeles, 18 mar (EFE).- Las acusaciones de abuso contra el fallecido líder sindical César Chávez (1927-1993) reveladas este miércoles por el periódico The New York Times han obligado a ciudades y organizaciones alrededor de EE.UU. a reconsiderar si se continúan o no las celebraciones y conmemoraciones en su honor, en su mayoría programadas para fin de mes.

La investigación sacó a la luz las acusaciones de dos mujeres, Ana Murguia y Debra Rojas, que detallan cómo fueron abusadas por Chávez cuando eran apenas unas niñas.

El periódico también contó con las declaraciones de Dolores Huerta, fundadora junto a Chávez del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW), que aseguró haber sido forzada por su compañero a tener relaciones sexuales, de las que tuvo dos hijos.

Los aportes de Chávez al movimiento por los derechos de los campesinos, organizando huelgas para lograr mejores condiciones de vida y salarios para los trabajadores agrícolas, hicieron que a través de los años se le reconociera, con resoluciones, calles y días dedicados en su nombre.

La noticia obliga a cambiar los planes o cancelarlos

La UFW fue la primera en anunciar que cancelaría las celebraciones que se realizan a finales de marzo en California en nombre de Chávez.

En su lugar, el sindicato dijo que alentará a sus simpatizantes a participar en iniciativas de justicia migratoria y proyectos de servicio comunitario que «brinden apoyo» a los trabajadores agrícolas y a las poblaciones vulnerables.

El mayor número de afectaciones y cambios se dará en California, donde Chávez, junto a Huerta y otros líderes, impulsó el movimiento. El estado se convirtió en el primero en EE.UU. en establecer el 31 de marzo —fecha del cumpleaños de Chávez— como un día para conmemorar al líder sindical.

En este sentido, el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo hoy que ya se están llevando a cabo conversaciones para modificar el día festivo estatal que rinde homenaje al líder, tras solidarizarse con las víctimas y subrayar que «nadie» tenía conocimiento de las acusaciones.

Un homenaje caído en desgracia

Precisamente el nombramiento de una calle en honor a Chávez en un vecindario de Bakersfield cerca a la residencia de Murguía fue lo que provocó que se decidiera a hablar, tras décadas de guardar silencio sobre el abuso que, según sus palabras, comenzó cuando ella tenía 13 años.

Concejales de diferentes ciudades californianas, como la de Fresno, han anunciado planes para devolver o cambiar el nombre de las calles, los parques y los edificios bautizados en honor a Chávez.

En el estado de Arizona, donde nació el sindicalista, también se han anunciado cancelaciones de eventos. La oficina de la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, dijo a Axios que no reconocerá el 31 de marzo como día festivo en su honor.

La demócrata había establecido en 2024 esta conmemoración.

El Concejo Municipal de Tucson retiró de su agenda una proclamación para declarar el 31 de «Día de César Chávez y Dolores Huerta», según informó el periódico Tucson Sentinel.

Las cancelaciones también se han registrado en Texas, las celebraciones en Austin y San Antonio, que estaban programadas para el próximo fin de semana, fueron canceladas por sus organizadores, según informaron medios locales.

Funcionarios de Portland, la principal ciudad de Oregon, anunciaron el miércoles que explorarán la posibilidad de retirar el nombre de César Chávez de una importante arteria vial del lado este.

Por su parte el Caucus Hispano del Congreso (CHC) dijo que este 31 de marzo “reconocerá y honrará a los trabajadores agrícolas”, así como su ardua y esencial labor, y reafirmará su compromiso inequívoco con los sobrevivientes y con todos aquellos que se han visto afectados.

La Casa Blanca no se ha pronunciado sobre el hecho. Desde su primer periodo (2017-2021), el presidente Donald Trump no ha celebrado a Chávez. A pesar de que su antecesor, el expresidente Barack Obama (2009-2017) proclamó el 31 de marzo como el Día Nacional de César Chávez, instando a los estadounidenses a honrar su legado. EFE

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