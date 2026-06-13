Cancillería de Perú confirma que repliegue de voto extranjero se desarrolló sin incidentes

3 minutos

Lima, 12 jun (EFE).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú confirmó que el voto proveniente del extranjero de la segunda vuelta presidencial, celebrada este domingo 7 de junio, se desarrolló sin inconvenientes, así como la llegada del material electoral al país andino.

Durante el recuento de votos, a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), fue llamativo que el sufragio emitido por peruanos en Francia y Argentina tardara tres días en llegar a Perú y procesarse.

El voto de peruanos en el extranjero llegó al país entre el lunes 8 y miércoles 10 de junio «dentro del plazo de 72 horas coordinado con la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) bajo cadena custodia diplomática y policial y sin ningún contratiempo», indicó la Cancillería en un comunicado.

«Este plazo se fijó con la debida anticipación y fue de conocimiento público», sostuvo.

En el caso de voto proveniente de Argentina, la Cancillería informó que se instalaron 233 mesas electorales en Buenos Aires, Rosario, Corrientes y Salta y explicó que «la vía más segura y que garantizaba mejor la cadena de custodia y trazabilidad del material electoral era la modalidad de servicio de ‘carga consolidada'».

En este sentido, aclaró que la única aerolínea que ofrecía el servicio de carga consolidada bajo las condiciones señaladas para tal volumen de carga fue Aerolíneas Argentinas, que ya había avisado que no tenía disponibilidad de vuelos para el martes 9 de junio, por lo que el vuelo se realizó el miércoles 10 de junio.

Agregó que ambos partidos políticos, el derechista Fuerza Popular y el izquierdista Juntos por el Perú, contaron con observadores en Buenos Aires y en todo momento, se garantizó la transparencia del proceso sin registrarse cuestionamiento alguno».

Este viernes, el secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, calificó como “inadmisible” e “irregular” que en la segunda vuelta la ONPE haya dispuesto que los votos del extranjero no se escaneen ni digitalicen, sino que sean enviados a través de valijas diplomáticas.

Al respecto, la Cancillería destacó que la Ley Orgánica de Elecciones no prevé la transmisión digital de las actas electorales del exterior como un procedimiento que forma parte del proceso para la contabilización de los votos.

Con 98,32 % del cómputo de actas de votación, la derechista Keiko Fujimori tiene el 50,011 % del sufragio, mientras que Sánchez obtiene el 49,989 %, lo que se traduce en una ventaja para la candidata de Fuerza Popular de 4.151 votos.

Sánchez planteó este viernes a su rival solicitar conjuntamente a las autoridades electorales «una revisión exhaustiva de todo este proceso»,»sobre todo en aquellos lugares donde hay indicio presunto, que no haya ocurrido transparencia como corresponde».

Agregó que su partido señala haber detectado posibles irregularidades en la capital Lima y en la votación en el exterior.EFE

pbc/rrt