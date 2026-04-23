Cancillería de Perú realiza la repatriación de cinco peruanos desde Rusia y Polonia

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Lima, 23 abr (EFE).- El Gobierno de Perú informó este jueves que concretó la repatriación de cuatro peruanos desde Rusia y que brindó asistencia a un quinto ciudadano en Polonia para retornar al país después de haber prestado servicios a las fuerzas armadas de Rusia y Ucrania, respectivamente, que se encuentran en guerra desde 2022.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú explicó, en un comunicado de prensa, que se concretó exitosamente la repatriación de cuatro peruanos que se presentaron el último fin de semana ante la Embajada de Perú en Moscú solicitando apoyo.

«Dichos connacionales arribaron este martes 21 y miércoles 22 del presente al Perú, tras recibir asistencia brindada por la Sección Consular de nuestra misión», apuntó la Cancillería peruana.

A su vez, la Sección Consular de la Embajada de Perú en Polonia informó sobre la atención de un peruano proveniente de Ucrania, a quien se le brindó orientación y asistencia para su retorno seguro al territorio de Perú.

La Cancillería indicó que, después de recibir diversos reportes de casos de peruanos que se encuentran enfermos o se han reportado como desaparecidos en ambos países en conflicto, este Ministerio viene realizando «un atento seguimiento a sus casos y se ha solicitado información a las autoridades de dichos países».

Recordó a los peruanos que buscan oportunidades laborales en fuerzas armadas extranjeras en zonas de conflicto deben solicitar previamente la autorización correspondiente, de acuerdo a la Constitución de Perú.

También les exhortó a que tomen «todas las previsiones necesarias para conocer, de manera detallada, las tareas que desempeñarán, así como sus derechos y obligaciones».

En ese sentido, la Cancillería publicó los datos de contacto de las embajadas peruanas en Rusia y Polonia.

Como parte de un constante intercambio de ataques, Rusia lanzó en las últimas horas un total de 155 drones de larga distancia contra territorio ucraniano, en un nuevo bombardeo nocturno que mató a tres personas en la ciudad de Dnipró, zona centro-este del país, según informaron la Fuerza Aérea ucraniana y las autoridades regionales.

Del total de los drones, las defensas ucranianas lograron neutralizar hasta de la publicación del parte de la Fuerza Aérea 139 aparatos no tripulados. Otros 11 drones no pudieron ser interceptados e impactaron en nueve localizaciones de Ucrania no especificadas por este componente del Ejército.

Ucrania también ha informado a través del jefe de su Centro contra la Desinformación, Andrí Kovalenko, de ataques de las fuerzas de Kiev contra una refinería en la región rusa de Samara y contra otra infraestructura petrolera rusa en la región de Nizhni Nóvgorod.EFE

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