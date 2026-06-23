Canciller argentino respalda al Gobierno de Bolivia en la asamblea de la OEA

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Buenos Aires, 23 jun (EFE).- El canciller de Argentina, Pablo Quirno, respaldó este martes al Gobierno del presidente boliviano, Rodrigo Paz, durante su intervención en la Asamblea General anual de la Organización de Estados Americanos (OEA), al afirmar que el Ejecutivo argentino rechaza «toda acción orientada a alterar el orden constitucional y la institucionalidad» en Bolivia.

«Rechazamos toda acción orientada a alterar el orden constitucional y la institucionalidad en Bolivia. La defensa de la democracia exige respaldar a las autoridades legítimamente constituidas cuando son sometidas a presión», afirmó Quirno en el encuentro multilateral desarrollado en la Ciudad de Panamá.

Bolivia está inmersa en una crisis desde mayo pasado debido a la escalada de protestas de sectores campesinos e indígenas que exigen la renuncia de Paz, quien cumplió este junio siete meses en el cargo presidencial y decretó el sábado pasado el estado de excepción para levantar los cortes de vías instalados el pasado 6 de mayo por la Central Obrera Boliviana (COB) y campesinos de La Paz, la capital del país.

«Las Américas deben mostrar que poseen la determinación necesaria para defender la democracia, fortalecer la seguridad y preservar la estabilidad de la región», agregó Quirno, desde cuyo ministerio mostró repetidas manifestaciones de apoyo al actual Ejecutivo boliviano desde el inicio de la crisis.

El canciller afirmó que en las Américas «subsisten regímenes que vacían de contenido la democracia, persiguen opositores y privan de libertad a ciudadanos nacionales y extranjeros», y exigió la liberación de presos políticos, sin precisar quiénes ni en qué países.

Señaló que el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas y el terrorismo «desafían la estabilidad» social, por lo que reclamó que «la cooperación internacional debe transformarse en capacidad operativa».

«Haití interpela directamente a nuestro hemisferio. Su estabilidad, seguridad y gobernabilidad democrática constituyen una responsabilidad compartida para las Américas», declaró Quirno.

Además, Quirno reiteró el reclamo de soberanía de Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur (bajo dominio del Reino Unido), así como los espacios marítimos circundantes: «Se trata de una causa nacional que atraviesa generaciones, un mandato consagrado en nuestra Constitución y una política de Estado que expresa la voluntad irrenunciable y permanente del pueblo argentino», dijo.

Rechazó «los actos unilaterales que el Reino Unido continúa promoviendo en el área en disputa» e hizo referencia al proyecto de exploración petrolera denominado ‘Sea Lion’, a cargo de las empresas Rockhopper y Navitas.

Quirno agregó: «La razón histórica, jurídica y diplomática acompaña la posición de nuestro país. También la certeza de que no existe controversia que pueda quedar indefinidamente al margen del diálogo que reclama la comunidad internacional». EFE

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