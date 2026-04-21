Canciller chino irá al Sudeste Asiático para diálogo de Exteriores y Defensa con Camboya

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Pekín, 21 abr (EFE).- El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, visitará Camboya, Tailandia y Birmania entre el 22 y el 26 de abril, en una gira en la que participará junto al titular de Defensa, Dong Jun, en la primera reunión del mecanismo de diálogo estratégico ‘2+2’ entre Pekín y Nom Pen.

El Ministerio de Exteriores indicó que el encuentro reunirá a responsables de Exteriores y Defensa de ambos países para abordar cuestiones como la seguridad, la cooperación en defensa y la situación regional e internacional, en un formato que refuerza la coordinación estratégica bilateral.

Según el portavoz de la Cancillería Guo Jiakun, China busca reforzar la coordinación con estos países vecinos en un momento en que «los cambios no vistos en un siglo se aceleran» y generan nuevos riesgos y desafíos en la región.

El vocero subrayó que Pekín está dispuesto a trabajar con las partes implicadas para contribuir a la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad regionales, en el marco de unas relaciones que calificó de «amistosas» y en consolidación.

La gira se produce tras la reciente visita del presidente chino, Xi Jinping, a Camboya, uno de sus socios más cercanos en el Sudeste Asiático, donde ambos países reforzaron su cooperación bilateral y firmaron acuerdos en ámbitos como infraestructuras, tecnología y cadenas de suministro.

China ha intensificado en los últimos años su presencia en la región, con un mayor peso en inversiones, comercio y cooperación en seguridad, en un entorno marcado por tensiones estratégicas y competencia por la influencia en el Sudeste Asiático. EFE

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