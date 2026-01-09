Canciller cubano resalta revolución chavista y cubana en homenaje a militares en Venezuela

Caracas, 8 ene (EFE).- El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, aseguró este jueves que las revoluciones bolivariana y cubana «serán ejemplo para la liberación de los pueblos» de América al asistir a una ceremonia en Caracas con motivo de ascensos post mortem y condecoraciones de los militares fallecidos en el ataque de EE.UU. contra Venezuela.

«Lucharemos juntos y venceremos, la revolución bolivariana y chavista y la revolución cubana, en su destino y en su lucha común, serán ejemplo para la liberación de los pueblos de nuestra América», afirmó el titular cubano de Exteriores, que participó del homenaje encabezado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto a integrantes del alto mando militar y del gabinete del país suramericano.

En los ataques estadounidenses fallecieron «hasta ahora» 100 personas, entre civiles y militares, informó este miércoles el ministro venezolano de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, después de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rindiera homenaje en un funeral a 24 soldados.

Cuba también informó el domingo que 32 de sus militares destinados en el país suramericano murieron en «acciones combativas».

En ese sentido, el canciller Rodríguez indicó que continuarán con su trabajo «en defensa de la paz» y en «movilización internacional» por la liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, capturados por las tropas estadounidenses durante la operación ejecutada en Caracas y tres estados vecinos (norte).

Durante su intervención, el titular cubano aseguró que su visita era para rendir un «emocionado homenaje a los combatientes venezolanos caídos» y a expresar «emocionado tributo a los combatientes cubanos».

«Honor y gloria a los combatientes caídos en desigual combate, amor y paz a las venezolanas y venezolanos asesinados por la horda imperialista, al bravo pueblo venezolano expresamos la más profunda solidaridad de Cuba», agregó.

Este jueves, el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ascendió y condecoró de manera póstuma a los militares, tanto venezolanos como cubanos, que murieron durante los ataques estadounidenses e incluyeron el complejo castrense Fuerte Tiuna y la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, también conocida como La Carlota, en Caracas.

Durante el acto, que tuvo lugar en el Monumento Ecléctico de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) y fue transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez lamentó que la vida de los militares «fue arrebatada en un vil ataque».

La mandataria encargada indicó que Venezuela no merecía esta «agresión vil guerrerista» por parte de una «potencia nuclear».EFE

