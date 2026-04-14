Canciller de Uruguay: El acuerdo UE-Mercosur convertirá al 1 de mayo en «un día de cambio»

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Montevideo, 14 abr (EFE).- El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, aseguró este martes que la entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur convertirán al próximo 1 de mayo en «un día de cambio» y puntualizó que espera que este no pase como uno más.

En una rueda de prensa, Lubetkin apuntó que las autoridades de ambos bloques están tratando de organizar algún evento para ese día que indique el punto de partida, aunque aclaró que por el momento no está confirmado.

«Que no pase el 1 de mayo como un día más, porque es realmente un día de cambio. Entramos a jugar a un mercado de 700 millones (de habitantes). Entramos a jugar en un mercado que representa 22 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto. Entramos a jugar en un mercado superior al 20 % del comercio mundial», dijo.

Consultado sobre las cuotas en las que deben ponerse de acuerdo los países del Mercosur, Lubetkin explicó que se están negociando.

«Estamos en plenas negociaciones, todavía no se ha llegado a un acuerdo. Siempre hubo negociaciones muy complejas en el Mercosur y al final de lo finales a un acuerdo se llega. Nuestros equipos están trabajando en ello», dijo.

Consultado por su complejidad, el ministro de Relaciones Exteriores recordó que todas las negociaciones lo son.

«Pensemos cómo se desarrolló la integración de los países asiáticos o de la Unión Europea. Nosotros no estamos exentos a las dificultades. Yo lo que digo es que hay muy buena voluntad de encontrar caminos. Esperemos que lo logremos», aseguró.

Los distintos tipos de aceite sin el de oliva, la carne incluida dentro de la Cuota Hilton, la madera y la lana serán los primeros productos uruguayos que ingresarán a la Unión Europea sin pagar aranceles por el acuerdo con el Mercosur. EFE

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