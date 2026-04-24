Cancilleres de Paraguay y México conversan sobre apertura de mercado a la carne paraguaya

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Asunción, 24 abr (EFE).- Los cancilleres de Paraguay y México, Rubén Ramírez y Roberto Velasco, respectivamente, conversaron este viernes sobre la apertura del mercado del país norteamericano a la carne paraguaya, el segundo producto que más exporta la nación suramericana.

En un comunicado de prensa, la Cancillería paraguaya informó que Ramírez recibió una llamada telefónica de Velasco en la que ambos diplomáticos «destacaron la importancia de seguir fortaleciendo los lazos» de cooperación entre sus países.

Asimismo, conversaron sobre la posibilidad de abrir el mercado mexicano a la chía paraguaya y acerca de una eventual asistencia mutua «contra el narcotráfico y la farmacodependencia, así como temas de política internacional».

En 2025, las exportaciones totales de carne bovina paraguaya alcanzaron los 2.095,5 millones de dólares, con Chile, Estados Unidos y Taiwán como principales destinos.

Los productos agropecuarios son el segundo rubro de exportación paraguayo solo por detrás de la soja, el producto estrella de la economía del país.

La semana pasada, el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martín, había informado que una comitiva mexicana visitará Paraguay el venidero mes de mayo para evaluar los frigoríficos del país, un paso necesario para la definitiva habilitación del mercado, reportó entonces la prensa local. EFE

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