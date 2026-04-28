Candidata presidencial colombiana Paloma Valencia denuncia plan de FARC para asesinarla

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Bogotá, 27 abr (EFE).- La candidata presidencial colombiana Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático, denunció este lunes la existencia de un plan para asesinarla orquestado por un frente de las disidencias de las FARC.

«He sido informada por el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el director de la Policía Nacional que un grupo narcoterrorista le ha puesto otra vez precio a mi cabeza», declaró Valencia a periodistas.

Según la candidata, que figura en el tercer puesto en las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, la información que recibió indica que detrás de la conspiración está el Frente 42 de las FARC con un sujeto conocido por el alias de Buchetula.

«Le pagaron 2.000 millones de pesos (unos 560.000 dólares) para que me asesinen», explicó.

Valencia recordó que el senador de su partido Miguel Uribe Turbay, que era precandidato presidencial, fue asesinado a mediados del año pasado en un mitin político en el barrio bogotano de Modelia donde el 7 de junio recibió dos disparos en la cabeza y falleció dos meses después.

«No vengo aquí a quejarme ni a victimizarme ni a pedir más garantías de las que ya he pedido y las que pidió Miguel. Vengo a decirle a los colombianos que aquí tienen una mujer valiente y que yo voy a liderar la conquista de la seguridad para que Colombia pueda vivir sin miedo y que no nos vamos a doblegar por los violentos», afirmó.

La candidata presidencial, crítica del presidente colombiano Gustavo Petro, añadió que «Colombia no puede seguir con un gobierno que se ha hecho cómplice del narcoterrorismo» con la política de ‘paz total’, de la que dijo «que le ha salido divinamente a los criminales y muy costoso a los colombianos».

En esta campaña han surgido denuncias de amenazas contra otros candidatos, como el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda, e incluso contra la propia Valencia, pero ninguna tan concreta como la revelada hoy. EFE

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