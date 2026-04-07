Candidato colombiano denuncia ante Parlamento Europeo y EE.UU. interceptaciones ilegales

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Bogotá, 7 abr (EFE).- El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, elevó este martes ante el Parlamento Europeo y el Gobierno de Estados Unidos una denuncia contra el presidente, Gustavo Petro, por presuntas «interceptaciones ilegales y perfilamiento político».

La campaña del candidato solicitó a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, una investigación por «una violación ilícita de comunicaciones» y «presunta amenaza o atentado» hacia la integridad del político y su familia.

De la Espriella también envió una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que denunció un clima de «intimidación política y violencia contra la oposición», que genera una «oleada de amenazas, atentados terroristas y asesinatos de los actores políticos».

En la misiva, el candidato recordó el asesinato del político colombiano Miguel Uribe Turbay, del partido uribista de derecha Centro Democrático, asesinado el año pasado tras recibir dos disparos en la cabeza durante un mitín político en Bogotá.

Esta denuncia surge a partir de un mensaje publicado por Petro en X en el que defendió el nuevo pasaporte colombiano, objeto de críticas por la forma como se dio por terminado el contrato con Thomas Greg & Sons, empresa que los fabricaba, y mencionó supuestos diálogos del candidato con los hermanos Felipe, Camilo y Fernando Bautista, representantes de esa firma.

En su post, Petro mencionó «informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y De la Espriella intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia a De la Espriella».

Según la campaña del candidato de ultraderecha, este mensaje en X supone una «confesión» de Petro sobre las interceptaciones a las comunicaciones tanto del político como de un contratista privado, en este caso los hermanos Bautista.

Asimismo, negó cualquier vínculo con Thomas Greg & Sons y retó al presidente a presentar pruebas que respalden sus acusaciones, además de advertir sobre una campaña de desprestigio en su contra.

De la Espriella, un severo opositor a Petro, es uno de los principales rivales del izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente, y quien lidera las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. EFE

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