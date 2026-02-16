Candidato colombiano Roy Barreras lanza una novela sobre reto de crecer en Latinoamérica

Bogotá, 16 feb (EFE).- El candidato presidencial colombiano Roy Barreras, del partido La Fuerza de la Paz, publicó en plena campaña electoral la novela ‘Te llamaré Kennedy’ (Penguin Random House), que está ambientada en su país y busca mostrar la realidad de los latinoamericanos que crecen en medio de la violencia.

El libro es una novela de «autoficción» que le permite «construir muy bien lo que ha sido la historia de millones de latinoamericanos y de colombianos que han crecido, casi que al azar, en condiciones de pobreza», pero que «están siempre debatiéndose de alguna manera entre la vida y la muerte», según afirmó en una entrevista con EFE.

«Creo que ese eje fundamental -recordar que los seres humanos nos debatimos entre la vida y la muerte pero somos fatalmente conscientes de que vamos a morir- marca el tono de una novela que espero pueda atraer la atención de los lectores», expresó Barreras, una figura que ha transitado por todo el espectro político colombiano en los últimos 20 años.

El candidato, cuyo apoyo fue clave para que el actual presidente colombiano, Gustavo Petro, ganara las elecciones de 2022, cuenta en ‘Te llamaré Kennedy’ la historia de un niño que se abre paso por la vida con el apoyo de su madre, una mujer forzada a desplazarse a la ciudad por culpa de la violencia.

«Yo soy orgullosamente hijo de una madre soltera y este niño, lo que significa, es cómo se puede nacer y crecer en un país sin el apoyo del Estado y sobrevivir de milagro gracias, fundamentalmente, a la capacidad de una madre de salir adelante. Cómo es de milagroso sobrevivir en la medida en que la mayoría de quienes crecieron en mi generación murieron o se perdieron en la violencia», agregó.

La elección de Colombia como escenario del relato estuvo determinada porque la novela es «una historia de vida, en este caso muchas historias de vida», señaló Barreras, médico de profesión.

«Son historia todas que conocí, que quise recrear, pero que retratan no la historia de un individuo. Esta no es una autobiografía, es la historia de una generación que creció de milagro, que sobrevivió en parte, que murió en parte, pero que a través de sus protagonistas hace propia su voz y dice: ‘Vivir en América Latina, en las condiciones de desplazamiento, de pobreza y de violencia, es un milagro», expresó Barreras.

El candidato -que escribió ‘Te llamaré Kennedy’ como parte de su trabajo de grado de la maestría en Literatura Creativa que cursó en la Universidad de Salamanca (España)- reveló que decidió separar su «vida literaria de la vida política».

«A Penguin Random House le pedí que esta novela se publicara con pseudónimo por esa razón, pero la editorial decidió publicarla con mi nombre. Trato de no mezclar estos asuntos», añadió Barreras. EFE

