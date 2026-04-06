Candidato de la ultraderecha colombiana denuncia «montaje burdo» del Gobierno en su contra

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Bogotá, 6 abr (EFE).- El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, denunció este lunes un «montaje burdo» del Gobierno en su contra por la mención que hizo el presidente del país, Gustavo Petro, de presuntas interceptaciones ilegales a sus comunicaciones.

«Montaje burdo desde el poder: se denuncia la filtración de un informe falso de inteligencia contra Abelardo de la Espriella», manifestó su campaña en un comunicado en el que se rechaza «de manera categórica» lo sucedido.

En un mensaje publicado el sábado en X, Petro defendió el nuevo pasaporte colombiano, objeto de críticas por la forma como se dio por terminado el contrato con Thomas Greg & Sons, empresa que los fabricaba, y porque supuestamente sus elementos de seguridad son inferiores a las del anterior documento.

En ese mensaje mencionó supuestos diálogos del candidato con los hermanos Felipe, Camilo y Fernando Bautista, representantes de esa firma.

En su escrito, Petro menciona «informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia a de la Espriella».

«Este documento, que circula en redes sociales, no solo carece de credibilidad, sino que evidencia un intento burdo de manipulación y desinformación. Si esto es lo que produce la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) estamos ante una situación que no solo es preocupante sino también vergonzosa para las instituciones del Estado», señaló la campaña del candidato.

Ante esa situación, la campaña exigió a la DNI que informe «si dicho documento fue efectivamente producido por esa entidad» y «en caso afirmativo, a quién o a quiénes se les ha entregado copia del mismo».

«Asimismo, rechazamos de manera contundente cualquier intento de intimidación o persecución política. Queda claro: no conocemos a las personas mencionadas en ese supuesto informe ni nos dejaremos amedrentar por ataques o amenazas provenientes del poder», agregó.

De la Espriella, un severo opositor a Petro, es uno de los principales rivales del izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente, y quien lidera las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

El compañero de fórmula de De la Espriella, José Manuel Restrepo, exigió por su parte «garantías plenas para el ejercicio democrático» porque lo que ha pasado «debe encender todas alarmas».

«Esto no es un hecho aislado ni un episodio menor. Es una señal de alerta que toda Colombia debe escuchar. Es el uso indebido del poder que amenaza directamente las garantías democráticas en plena contienda electoral», manifestó Restrepo. EFE

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