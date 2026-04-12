Candidato de ultraderecha de Perú pide la captura de encargado de organizar las elecciones

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Lima, 12 abr (EFE).- El empresario peruano y exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, candidato presidencial y líder del partido de ultraderecha Renovación Popular, presentó una demanda ante la Fiscalía en la que solicita la captura inmediata del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, tras los retrasos en la apertura de centros de votación en las elecciones de este domingo.

En su demanda penal, López Aliaga acusó a Corvetto de omisión de funciones y permanente estado de flagrancia para que intervenga la Fiscalía, que desde primeras horas del día ya inició diligencias para conocer las causas que impidieron a numerosos locales de votación en Lima abrir a las 7.00 hora local (12.00 GMT) como estaba previsto por falta de material electoral para celebrar la votación.

La ONPE ha culpado de esta circunstancia a la empresa de transporte encargada de repartir el material en cada uno de los colegios, que finalmente terminó llegando con varias horas de retraso, de modo que algunos locales han comenzado a funcionar pasado el mediodía.

Esto ha llevado a que las autoridades electorales, entre ellas la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), hayan extendido la jornada de votación una hora más de lo previsto, de manera que finalizará a las 18.00 (23.00 GMT) en lugar de a las 17.00 (22.00 GMT). EFE

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