Candidato presidencial peruano prófugo afirma que el pueblo lo sacará de la clandestinidad

Lima, 21 ene (EFE).- El prófugo candidato presidencial del partido marxista Perú Libre, Vladimir Cerrón, afirmó que el pueblo será «el único» capaz de sacarlo de la clandestinidad, en la que está desde 2023 a raíz de los juicios por corrupción derivados de su pasado cargo como gobernador regional, al conectarse este miércoles por vídeo llamada a una actividad partidaria.

Cerrón participó por videoconferencia en la presentación de candidatos de Perú Libre a las elecciones generales del 12 de abril próximo, dado que él mismo encabeza a lista presidencial de su partido, junto a su madre Bertha Rojas como candidata a la segunda Vicepresidencia.

El fundador de Perú Libre, el partido que llevó a la Presidencia de Perú al sentenciado expresidente Pedro Castillo en el 2021, dijo que se encuentra en unas circunstancias de «persecución selectiva», a raíz de la recompensa de 500.000 soles (149.000 dólares) ofrecida por el Ministerio del Interior por su captura y los operativos policiales realizados hasta el año pasado para ubicarlo.

Incluso la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) es investigada por presuntamente haber obstruido el operativo de búsqueda y captura de Cerrón al supuestamente facilitar su fuga en su vehículo oficial.

«Me encuentro en clandestinidad y el pueblo será el único en sacarme» de esta situación, expresó a sus partidarios Cerrón, un médico neurocirujano formado en Cuba que llegó a ser gobernador de la céntrica región andina de Junín, de la que es oriundo.

Agregó que, aunque su presencia en el partido resulte reconfortante, no será lo principal en el trabajo que van a realizar los militantes en esta campaña electoral.

«Estos resultados no van a ser producto del azar, sino pondrán en competencia real nuestras capacidades», afirmó Cerrón quien el año pasado fue absuelto por la Corte Suprema de los delitos de colusión y negociación incompatible en el caso Aeródromo Wanka.

El líder izquierdista aprovechó el encuentro de Perú Libre para rechazar la «ocupación» de Venezuela por parte de Estados Unidos, así como el «secuestro» del presidente venezolano Nicolás Maduro, detenido por ese país en un operativo militar y actualmente procesado por narcotráfico.

«Hemos sido testigos de las amenazas del imperio para volver a atacar a Cuba, además de haber asesinado a 32 soldados internacionalistas», indicó Cerrón.

El candidato y líder de Perú Libre tenía una sentencia por colusión simple y negociación incompatible de tres años y medio de cárcel por irregularidades en la concesión del Aeródromo Wanka, dictada en 2023 pero fue revocada en la Corte Suprema de Justicia el año pasado.

Sin embargo, Cerrón recibió otra orden de prisión preventiva en 2024 por colusión agravada y asociación ilícita para delinquir en el caso Antalsis, referido a una millonaria defraudación en el gobierno regional de Junín, y otro juicio en desarrollo por el caso Dinámicos del Centro como presunto líder de una mafia de cobro de sobornos para financiar a su partido político. EFE

