Candidato vicepresidencial Lara dice que Bolivia está cansada de «los mismos de siempre»

El Alto (Bolivia), 18 ago (EFE).- El candidato a la Vicepresidencia de Bolivia Edman Lara, compañero de fórmula del senador opositor Rodrigo Paz Pereira, sostuvo este lunes que el país está cansado de «los mismos de siempre» y que en la segunda vuelta electoral se demostrá que ya no se quiere «más la vieja casta política de izquierda y de derecha».

Lara, de 39 años, participó hoy en un acto junto a otros candidatos del Partido Demócrata Cristiano (PDC), por el que se postula junto a Paz Pereira, para agradecer a sus seguidores en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz.

«El 19 de octubre, vamos a dar una señal de que no queremos más la vieja casta política de izquierda y de derecha. Estamos cansados de los mismos de siempre», sostuvo el excapitán de la Policía en un discurso cargado de alusiones a Dios y a su fe.

Según los datos preliminares ofrecidos por el órgano electoral al finalizar la jornada de votación del domingo, el centrista Paz Pereira logró un 32,14 % de los votos válidos y el expresidente conservador Jorge «Tuto» Quiroga (2001-2002) el 26,81 %, por lo que ambos opositores irán a una inédita segunda vuelta el próximo 19 de octubre.

Lara manifestó que «nunca» se sintió derrotado, pese a haber tenido una campaña austera en la primera vuelta y aseguró que junto a sus seguidores hicieron «campaña con verdad y con fe», lo que supuso dar «un paso gigante», si bien «falta la última batalla».

El también abogado acusó a Quiroga de haber iniciado una «guerra sucia» en su contra.

«Bolivia, la juventud, la gente honesta le ha dicho no al masismo (al gubernamental Movimiento al Socialismo – MAS), pero también le han dicho no a los mismos de siempre y ahí está Tuto Quiroga, que es parte del pasado, pero quiere aprovechar la oportunidad para volver a robar a la patria», afirmó Lara.

Según el expolicía, con Paz Pereira se enfocarán en «trabajar por el pueblo» y no caerán en la «guerra sucia», y además advirtió que «no van a volver los racistas al poder, no van a volver los vendepatrias al poder y no van a volver los asesinos al poder».

«Le digo a Tuto Quiroga, no sea cobarde, no sea maricón (sic), haga campaña y gane en la cancha. No sea cobarde y no intente hacer fraude, no intente pagar encuestas porque se lo vamos a demostrar y el 19 de octubre vamos a ganar la gran batalla porque creemos en Dios y somos guerreros de Dios», añadió el candidato vicepresidencial.

Lara nació en la región central de Cochabamba, pero está afincado en Santa Cruz, el departamento más poblado y considerado el motor económico del país. Está casado con Diana Romero, con quien tiene cuatro hijos.

‘El Capitán’ se hizo popular en las redes sociales, en especial en TikTok, por sus revelaciones de diversos casos de presunta corrupción en la institución policial.

En 2023 fue suspendido tras ser denunciado por una sargento que lo acusó de supuesto uso indebido de influencias, usurpación de funciones y obstrucción del ejercicio público, y un año después le dieron la baja definitiva de la institución policial.

Paz Pereira y Lara se convirtieron en la principal revelación de estas elecciones, en las que pasaron de los últimos lugares en las encuestas preelectorales a disputar la segunda vuelta con la dupla de Quiroga y el emprendedor tecnológico Juan Pablo Velasco, de la alianza Libre.

Los resultados suponen la salida de la izquierda del poder tras dos décadas de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce, quien deberá entregar el mando presidencial el próximo 8 de noviembre al ganador de la segunda vuelta. EFE

gb/eb/jrg

(Foto) (Video)