Caos en un distrito comercial de Tokio después de que un individuo rociase un edificio

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Tokio, 25 may (EFE).- Más de una veintena de personas denunciaron este lunes dolor de garganta o malestar tras detectar un fuerte olor en un céntrico edificio comercial de Tokio, al que se desplazaron decenas de agentes de Policía y bomberos, mientras se investiga si un hombre utilizó un espray con una sustancia desconocida.

Al menos una de las personas afectadas fue trasladada al hospital, sin que de momento se conozcan más detalles, recoge la cadena de televisión pública japonesa NHK.

El incidente se produjo después de que un hombre con una mascarilla blanca rociase una sustancia en una zona de cajeros automáticos en la primera planta del edificio, según información de la Policía citada por la cadena.

La agencia de noticias japonesa Kyodo dijo por su parte que el hombre aparentemente huyó, y las autoridades están tratando de encontrarlo.

Una mujer entrevistada por NHK dijo haber notado escozor y dolor en la garganta al entrar en la zona de los cajeros, tras lo cual abandonó inmediatamente el edificio y llamó a los bomberos.

El suceso ocurrió en GINZA SIX, un popular edificio comercial en una zona de tiendas de lujo del barrio de Ginza, en el centro de la capital japonesa.

El incidente de hoy desató, según el diario Sankei, el «caos» en uno de los principales distritos comerciales de un país donde a día de hoy siguen siendo visibles las consecuencias en el paisaje urbano de un atentado hace más de 30 años con gas sarín en el metro de Tokio, que dejó 14 muertos y miles de afectados, tras el que las autoridades eliminaron las papeleras públicas entre otras medidas. EFE

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