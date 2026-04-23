Capriles exige información oficial sobre manejo de crisis hídrica en noreste de Venezuela

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Caracas, 23 abr (EFE).- El diputado venezolano Henrique Capriles exigió este jueves información oficial sobre los trabajos que se están haciendo para recuperar el suministro de agua potable en el estado Sucre (noreste) y que se extiende a varias zonas de Nueva Esparta, que se mantienen sin el servicio desde mediados de febrero.

«No hay información oficial. ¿Quién sabe del avance real de los trabajos? ¿Quién explica cuándo termina esta emergencia?», cuestionó el exgobernador opositor en una publicación en X.

Capriles dijo que es inhumano lo que padecen en el estado Sucre y parte de Nueva Esparta al enfrentar «colas (filas), incertidumbre y soluciones improvisadas».

«¡Una verdadera peregrinación buscando información y solución! Adultos mayores tienen que cargar tobos (baldes) de agua. Los niños no reciben sus clases completas por la crisis de agua. Las comunidades, urbanizaciones y hospitales dependen de cisternas sin horarios claros», añadió.

La Unión Europea (UE) donó 150.000 euros para ayudar a las personas más afectadas por esta crisis declarada en Sucre y Nueva Esparta, según informó el pasado 17 de abril la Delegación en Caracas del bloque comunitario.

En una nota de prensa, señaló que, desde el pasado 22 de febrero, una falla en un sistema de abastecimiento de agua potable provocada por eventos sísmicos ha dejado sin el servicio a miles de familias en Sucre y en la región insular de Nueva Esparta.

La contribución de la UE «permitirá apoyar la respuesta de emergencia de la Cruz Roja Venezolana durante tres meses» y, entre las acciones previstas, se incluye la distribución de agua potable, así como la entrega de material para su almacenamiento y purificación, según la nota.

Se calcula que más de 18.000 personas se beneficiarán directamente de esta ayuda, indicó la Delegación de la UE en Venezuela.

Miles de personas en Sucre y sectores de la Isla Margarita (Nueva Esparta) enfrentan desde hace dos meses una crisis hídrica sin precedentes que los ha forzado a depender del agua de mar, ríos o tomas improvisadas para subsistir a esta situación.

La Gobernación de Sucre, encabezada por la chavista Jhoanna Carrillo, declaró en marzo la «emergencia hídrica» por una «falla estructural» en el embalse Turimiquire tras un «evento telúrico» del que no se conoce una fecha precisa. EFE

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