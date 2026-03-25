Capriles insta al Gobierno venezolano a convocar a sectores para buscar acuerdo salarial

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Caracas, 25 mar (EFE).- El diputado opositor venezolano Henrique Capriles instó este miércoles al Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez a convocar a distintos sectores del país con el fin de buscar un acuerdo en materia salarial, en vista de las recientes protestas de trabajadores, sindicatos, pensionistas y estudiantes tras cuatro años sin aumento del salario mínimo.

«¡El Gobierno debe convocar YA a los sectores económicos y sociales del país y buscar un gran ACUERDO sobre el ingreso de la gente!», escribió en X el también dos veces candidato presidencial.

Capriles exigió a las autoridades mejorar el ingreso de los venezolanos «de manera inmediata» y señaló que las protestas sociales «son la expresión de lo que está pasando».

«Ignorarlas o descalificarlas es seguir en lo mismo que nos trajo a toda esta situación», agregó.

Trabajadores y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país, volvieron este miércoles a las calles por cuarta vez en lo que va de año para exigir mejoras salariales y convocaron a una próxima marcha, el 9 de abril, hacia la sede del Ejecutivo en Caracas.

Se concentraron en la sede de la UCV, donde realizaron una asamblea y posteriormente una marcha por los alrededores de la casa de estudio, en la que exigieron el aumento del salario mínimo que se mantiene en 130 bolívares desde hace cuatro años, unos 0,28 dólares mensuales a la tasa oficial.

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonificaciones para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman 160 dólares, depositados en bolívares a la tasa oficial del día.

En febrero pasado, una familia necesitó 645,6 dólares para cubrir los gastos básicos de alimentación en Venezuela, según la ONG Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), que divulgó el lunes su estimación de la canasta alimentaria.

El 14 de marzo, Rodríguez informó de la entrada de 300 millones de dólares a un fondo creado para la «protección social» de los trabajadores y que, dijo, son procedentes de una «venta extraordinaria» de fueloil, un combustible derivado del petróleo, en medio de la apertura de este sector, corazón de la economía venezolana, a la inversión privada y extranjera, mientras se estrechan los acercamientos con Estados Unidos. EFE

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