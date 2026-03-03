Capturan a 16 personas en Ecuador con presuntos nexos con la mafia albanesa

Guayaquil (Ecuador), 3 mar (EFE).- La Policía ecuatoriana capturó este martes a dieciséis personas, entre las que está un exasambleísta, presuntamente vinculadas con la mafia albanesa y que aparentemente enviaban droga a Europa en contenedores.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que la operación fue el resultado de una investigación de un año y ocho meses, que se realizó en coordinación con unidades antidrogas de Europol, de la Policía de Amberes, en Bélgica; de la Policía de Países Bajos y con la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés) de Estados Unidos.

«A lo largo de este tiempo se ejecutaron cuatro grandes operaciones en Bélgica, Países Bajos y Ecuador en cooperación con agencias internacionales, Europol y la DEA y que permitieron la incautación de 7,4 toneladas de droga», indicó Reimberg.

El ministro agregó que el intercambio de información fue valioso, ya que «el líder identificado en el Ecuador tuvo nexos con ciudadanos albaneses considerados blancos principales en investigaciones simultáneas en España».

Este martes se realizaron 26 allanamientos en Quito, de la provincia de Pichincha; Guayaquil (Guayas) y Machala, capital de la provincia de El Oro, fronteriza con Perú; en donde fueron detenidas las dieciséis personas, entre las que está el exasambleísta Salomón Fadul, según confirmó Reimberg.

También está entre los capturados Hernán Ruilova, un hombre que el ministro identificó como uno de los principales nexos con la mafia albanesa, cuyo líder en Ecuador era el albanés Dritan Gjika, capturado en mayo del año pasado en Emiratos Árabes Unidos para ser extraditado.

En el operativo se incautaron más de 800.000 dólares en efectivo que se encontraron en las viviendas, un lote de joyas, armas y vehículos de alto valor, según indicó Reimberg.

Por su parte, la Fiscalía informó que los detenidos están siendo investigados por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas y que su situación jurídica se resolverá en las próximas horas.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 227,1 toneladas de droga, principalmente cocaína, 67 toneladas menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61, de acuerdo a datos oficiales. EFE

