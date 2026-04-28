Capturan a guerrillero señalado de mortífero atentado contra civiles en Colombia

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La policía colombiana capturó el martes a un cabecilla guerrillero señalado como «principal responsable» del mortífero atentado que dejó 21 muertos el sábado en Colombia, el peor ataque contra civiles en las últimas tres décadas.

Las autoridades atribuyen el ataque con explosivos a una disidencia de la extinta guerrilla de las FARC con fuerte presencia en el suroeste del país.

José Vitonco, alias «Mi Pez», es el «principal responsable» del atentado del fin de semana en el departamento del Cauca, que dejó además 56 heridos, dijo la policía en un comunicado.

Es el «máximo cabecilla» de una estructura local vinculada a las filas de Iván Mordisco, el rebelde más buscado del país.

El Cauca es uno de los principales bastiones del grupo armado y tiene una extensa superficie de narcocultivos.

La embestida en plena campaña electoral evoca la peor era del conflicto armado, en medio de un recrudecimiento de la violencia a puertas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 31 de mayo.

El presidente izquierdista Gustavo Petro califica el ataque como un acto de «terrorismo».

Vitonco es «responsable de alto nivel de la columna Dagoberto Ramos» y aliado de Mordisco, por quien las autoridades ofrecen una millonaria recompensa, dijo el martes Petro en la red social X.

El operativo para su captura, realizado en conjunto con el ejército, se llevó a cabo en la ciudad de Palmira, cercana a Cali, una de las zonas donde se registró una seguidilla de atentados desde el viernes.

Imágenes divulgadas por las autoridades muestran al sospechoso con un chaleco antibalas, mientras es trasladado por policías de élite fuertemente armados.

Vitonco, que enfrenta cargos por terrorismo, es «uno de los cabecillas (…) más violentos del país», con una trayectoria criminal de más de 20 años, y conforma el «círculo cercano» de Mordisco, dijo en una declaración a medios el general William Rincón, director de la policía.

Mordisco, otrora un mando medio de las FARC, fue uno de los primeros rebeldes que se apartaron del histórico acuerdo de paz de 2016 que desmovilizó al grueso de esa guerrilla.

Hoy lidera la mayor estructura disidente del país, con unos 3.200 integrantes, que se financia principalmente de las rentas del narcotráfico.

Petro compara el líder guerrillero con el abatido barón de la cocaína Pablo Escobar desde que abandonó las negociaciones de paz con su gobierno.

vd/als/cjc