Capturan a presunto jefe de disidencias de las FARC en el centro de Colombia

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Bogotá, 23 jun (EFE).- Las autoridades colombianas capturaron a Anderson Castro, conocido como Mono Huevo, señalado jefe de un grupo de las disidencias de las antiguas FARC, lideradas por alias Calarcá, en el departamento del Meta (centro), informó este martes el Ejército.

La captura fue realizada por tropas del Ejército, en una operación conjunta con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía y la Fiscalía, en la vereda (aldea) La Esperanza, una zona rural del municipio de La Macarena.

Un grupo de habitantes rodeó a los militares que participaban en el operativo, situación llamada asonada en Colombia que, según las autoridades, fue controlada dentro de los protocolos legales y con acompañamiento de la Personería Municipal.

Los hechos llevaron a la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, a rechazar cualquier intento de obstaculizar la actuación de las autoridades y expresar su respaldo a la Fuerza Pública.

«La captura de quienes infringen la ley no puede convertirse en motivo de presión contra la Fuerza Pública ni contra las autoridades judiciales», afirmó la gobernadora en un comunicado, en el que además pidió mantener la presencia institucional en zonas con influencia de grupos armados ilegales.

De acuerdo con la investigación, Castro cuenta con una trayectoria de cerca de ocho años dentro de las disidencias y sería uno de los mandos del grupo Éver Castro, perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño.

Las autoridades lo señalan de coordinar extorsiones contra comerciantes, ganaderos y productores, ejercer presión sobre comunidades rurales, promover actividades de proselitismo armado y participar en mecanismos de control social en la región y cuenta con procesos judiciales relacionados con secuestro, desaparición forzada y extorsión. EFE

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