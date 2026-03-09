Capturan en Colombia a otro hermano de jefe de la mayor disidencia de las FARC

Bogotá, 9 mar (EFE).- Andrés Vera Fernández, hermano de alias Iván Mordisco, el principal jefe de las disidencias de las FARC, fue capturado este lunes durante una operación desarrollada por las autoridades colombianas en el municipio de Falán, departamento de Tolima (centro).

El hombre, que también era conocido con el alias de Conejo, «tenía orden de captura vigente por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación, porte de armas de fuego y/o municiones y secuestro», informaron las autoridades.

Además, es señalado de liderar varias acciones criminales y dentro de sus principales labores estaba la de «brindar apoyo logístico a las diferentes estructuras de las disidencias de su hermano», así como la de coordinar la expansión de sus redes hacia el centro de Colombia.

También lo investigan por estar vinculado a varios homicidios de firmantes del acuerdo de paz y por administrar bienes adquiridos con dineros ilícitos producto del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

«Este resultado es el cuarto golpe al círculo más cercano de alias Iván Mordisco en menos de un año, los cuales se han venido dando, en medio de la estrategia de seguridad desplegada desde el Ministerio de Defensa Nacional», precisaron las autoridades.

El sábado se había reportado la captura de otro hermano de alias Iván Mordisco, identificado por las autoridades como Juan Gabriel Vera, alias La Jota y en agosto pasado había sido capturado Luis Vera, alias Mono Luis, también hermano del cabecilla de las disidencias.

Por alias Iván Mordisco, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, confirmó el ofrecimiento de hasta 5.000 millones de pesos (1,3 millones de dólares) por quien brinde información que permita «ubicarlo y neutralizarlo». EFE

enb/jga/nvm