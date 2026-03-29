Cardenal paraguayo critica guerras y «lógica de la violencia» en misa de Domingo de Ramos

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Asunción, 29 mar (EFE).- El cardenal de Paraguay, Adalberto Martínez Flores, criticó las guerras que ocurren en el mundo durante su homilía por el Domingo de Ramos, en la que también llamó a los líderes y fieles a romper con «la lógica o irracionalidad de la violencia».

Martínez presidió este domingo en la Catedral Metropolitana de Asunción frente a decenas de creyentes que acudieron con sus ramos de «pindó» o palma en el idioma guaraní, trenzados de forma artesanal, para dar inicio a la conmemoración de la Semana Santa en el país suramericano.

«Hoy vemos esas realidades en el mundo: guerras, enfrentamientos, violencias. Se lanzan misiles y bombas contra pueblos enteros donde mueren civiles inocentes y se excusan diciendo que son solamente daños colaterales», dijo el cardenal sin hacer referencia a algún conflicto armado en específico.

Asimismo, el purpurado afirmó que para Dios «no existen daños colaterales causados por maldades», puesto que «cada vida es sagrada».

Es por ello que Martínez invitó a «sanar las heridas del corazón» y romper con «la irracionalidad de la violencia» tras recordar que Jesús respondió al odio con amor y a la violencia con entrega.

«Jesús decía ‘amen a sus enemigos, hagan el bien a aquellos que les hacen el mal’. Parecen palabras imposibles y duras, pero si vemos a Jesús en su vida, (dijo) ‘aprendan de mí que soy manso'», agregó.

El cardenal paraguayo también pidió orar por los niños «a los que no se les permite nacer» por causa del aborto y lanzó una velada condena a los países con leyes de eutanasia tras llamar a los fieles paraguayos a rezar por el alma de la joven española Noelia Castillo, quien murió de forma asistida el pasado jueves. EFE

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