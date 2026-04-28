Caricom asegura su apoyo «firme e inalterable» a la soberanía de Guyana tras controversia

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San Juan, 28 abr (EFE).- La Comunidad del Caribe (Caricom) aseguró este martes que mantiene «firme e inalterable» su apoyo a la integridad territorial de Guyana, tras la controversia creada por un broche de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Rodríguez lució durante sus visitas este mes a Barbados y Granada, miembros de Caricom al igual que Guyana, un broche que incluía en el mapa de Venezuela la región en disputa del Esequibo, que administra Georgetown y reclama Caracas.

Ante esta situación, el presidente guyanés, Irfaan Ali, emitió una queja formal ante Caricom para denunciar que los encuentros bilaterales entre Venezuela y otros Estados miembros de la organización caribeña «hayan estado acompañados por la ostentación de símbolos que reafirman la reivindicación venezolana sobre el territorio de Guyana».

Caricom declaró en su comunicado que cada Estado miembro conserva el derecho soberano de mantener relaciones bilaterales con socios externos, pero que dichas relaciones se deben llevar a cabo «de manera coherente con las obligaciones compartidas y los compromisos colectivos» de la organización.

En el centro de estos compromisos se encuentra el Tratado Revisado de Chaguaramas, el instrumento jurídico vinculante que define a Caricom, que compromete a los miembros a preservar la integridad y la cohesión de la Comunidad en sus relaciones exteriores, recordó la nota.

También insistió en que las plataformas y los mecanismos de Caricom «no deben utilizarse, ni directa ni indirectamente, para promover o aparentar legitimar reclamaciones que sean objeto de procedimientos judiciales en curso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)».

«El apoyo constante e inequívoco de la Comunidad a la soberanía e integridad territorial de Guyana, así como a la resolución pacífica de la controversia a través de la CIJ, se mantiene firme e inalterable», concluyó.

Así respondió Caricom a la carta del presidente guyanés, quien dijo que el apoyo de la organización debe reflejarse «no solo en declaraciones, sino también en la conducta de los encuentros oficiales», aludiendo a las reuniones de Rodríguez con los primeros ministros de Barbados y Granada, Mia Mottley y Dickon Mitchell, respectivamente.

El uso del controvertido broche en las visitas de Rodríguez a Barbados y Granada ha generado fuertes críticas entre la población y el sector privado de Guyana.

La CIJ tiene previsto iniciar las audiencias orales el 4 de mayo sobre la disputa del Esequibo.

Si bien Guyana sostiene que el proceso judicial es la única vía legítima para resolver la controversia, Venezuela ha cuestionado históricamente la autoridad del tribunal.

Guyana presentó el caso ante la CIJ en 2018, buscando la confirmación de la validez legal del Laudo Arbitral de 1899, que establece la frontera entre ambos países y que fue declarado nulo por Venezuela en 1962.

Los miembros de la Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. EFE

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