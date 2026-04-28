Carlos III pide ante el Congreso de EE.UU. apoyo a Ucrania y defiende el papel de la OTAN

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Washington, 28 abr (EFE).- El rey Carlos III del Reino Unido instó este martes, en un discurso ante el Congreso de Estados Unidos, a respaldar a Ucrania frente a Rusia y defendió el papel de la OTAN en un contexto de críticas de la Administración de Donald Trump contra la Alianza Atlántica.

El monarca recordó que Londres y Washington han «luchado hombro con hombro» en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la de Afganistán, y apuntó que «esa misma determinación inquebrantable es necesaria para la defensa de Ucrania y de su valiente pueblo, con el fin de asegurar una paz verdaderamente justa y duradera». EFE

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