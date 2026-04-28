Carlos III regala a Trump una réplica de los planos del escritorio del Despacho Oval

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Washington, 28 abr (EFE).- El rey Carlos III del Reino Unido regaló este martes al presidente estadounidense, Donald Trump, un facsímil enmarcado de los planos del escritorio Resolute, uno de los más muebles más famosos del Despacho Oval, como recuerdo de la visita de Estado que el monarca realiza al país norteamericano.

Los dibujos del diseño de 1879, cuyos originales se conservan en el Museo Marítimo Nacional en Londres, muestran la elevación frontal, la vista superior y la proyección del escritorio, fabricado con la madera del buque de exploración británico H.M.S. Resolute y visto como símbolo de la amistad y la unión entre dos antiguos enemigos.

Estados Unidos recuperó el navío atrapado en el Ártico y lo devolvió a Inglaterra en 1856 como gesto de buena voluntad, tras lo que este continuó su servicio en la Armada británica hasta que fue dado de baja y su casco sirvió para construir tres escritorios, uno de ellos enviado por la reina Victoria al presidente Rutherford B. Hayes en 1880.

Desde Hayes, varios presidentes lo han escogido como mesa de trabajo fuera y dentro del Oval, entre ellos John F. Kennedy, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama, Joe Biden y el propio Trump en su primer mandato (2017-2021).

Poco después de su regreso a la Casa Blanca, el republicano anunció en febrero del 2025 que lo retiraría de la oficina presidencial para ser restaurado.

En la ceremonia que tuvo lugar en el Salón Azul de la residencia ejecutiva, Trump entregó al monarca un facsímil personalizado de una carta escrita por el segundo presidente estadounidense, John Adams, en 1785, donde describe como fue recibido por el rey Jorge III como primer embajador de EE.UU. ante la Gran Bretaña.

En su misiva, Adams cita el discurso que pronunció ante el rey, antepasado distante de Carlos III, en el que prometía restablecer la amistad entre los antiguos enemigos, un sentimiento que Trump evocó en el caluroso recibimiento ofrecido este martes a la pareja real a su llegada a la Casa Blanca.

Por su parte, la reina Camila y la primera dama, Melania Trump, también intercambiaron regalos.

La británica obsequió a la estadounidense con un broche de la diseñadora Fiona Rae, una de las pocas especialistas en esmaltado del Reino Unido, mientras que la esposa del presidente Trump reciprocó el gesto con seis cucharillas de té de plata de ley del modelo ‘English King’ de la casa Tiffany, junto con miel de la Casa Blanca.

Cada cucharilla lleva grabado a mano el monograma de la reina, mientras que los frascos de miel reflejan el interés de la pareja real por la apicultura y la apreciación compartida por la sostenibilidad y lo natural, según la oficina de prensa presidencial. EFE

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