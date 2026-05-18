Carmen Navas, la madre símbolo del dolor por los presos políticos en Venezuela

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Caracas, 18 may (EFE).- Carmen Navas se ha convertido en el símbolo del dolor de los familiares de los presos políticos en Venezuela tras fallecer este domingo días después de que las autoridades confirmaron la muerte de su hijo Víctor Quero, ocurrida diez meses atrás bajo custodia del Estado y de la que no tuvo noticias pese a sus múltiples pedidos de información.

«A las 7 de la noche de este domingo 17 de mayo, acaba de fallecer Carmen Teresa Navas, madre del preso político Víctor Hugo Quero Navas», publicó en su cuenta de X la periodista Maryorin Méndez, quien acompañó a esta mujer mientras denunciaba la desaparición de su hijo, de quien no se conoció el lugar ni las condiciones de su reclusión hasta la confirmación de su muerte hace once días.

Su muerte es el epílogo de un caso que ha conmocionado a los venezolanos y ha reabierto el debate sobre la necesidad de liberar a quienes familias y ONG denuncian como detenidos por razones políticas, aunque instituciones como el Ministerio Público los acusen de delitos comunes.

Desaparición

Recién el pasado 7 de mayo el Ministerio para los Servicios Penitenciarios de Venezuela confirmó la muerte de Quero Navas, cuyo caso cobró notoriedad gracias al peregrinaje de Carmen Navas, una octogenaria que solicitó ayuda por meses para dar con el paradero de su hijo detenido los primeros días enero de 2025.

«No solamente yo pedía por encontrar a mi hijo, sino a todas esas criaturas, a todos esos muchachos jóvenes que están perdiendo su juventud metidos en esas cárceles», reconoció Navas, en un video difundido días atrás por Méndez.

También reclamó, después de la experticia efectuada al cuerpo de Quero, conocer en qué tiempo murió y por qué, al denunciar que su hijo no tenía diez meses de haber fallecido.

La última aparición de Carmen Navas fue el pasado viernes, cuando asistió, rodeada de decenas de personas, a una misa en memoria de su hijo. Sus ojos claros y rostro triste quedarán en la memoria de quienes siguieron lo que muchos han denominado como un viacrucis.

Este domingo, Méndez refirió en redes sociales que después de la misa, la abuela Carmen Teresa -como ella la llama- dijo sentirse «muy bien, tranquila, a pesar del momento».

No obstante, el sábado fue trasladada a un centro asistencial debido a un malestar.

«Se estaba apagando», reconoció la periodista, al detallar que la tensión arterial y el electrocardiograma de la mujer estaban normales, pero tras ser llevada, a pedido de ella, nuevamente a su casa, el desenlace ocurrió el domingo.

«Siento que Carmen Teresa Navas lo dio todo, puso toda su energía en esto y ahí se quedó», afirmó Méndez.

Reacciones

El fallecimiento se convirtió de inmediato en tema de conversación en redes sociales.

«El testimonio de vida de la Sra. Carmen Navas es y será por siempre una fuente inagotable para la lucha por la dignidad en #Venezuela», tuiteó el coordinador general de la ONG Provea, Óscar Murillo, para quien «la incesante búsqueda de su hijo develó, tristemente, que la saña institucional no ha tenido límites en el país».

También se pronunció en X la líder opositora y premio Nobel de Paz María Corina Machado. «No murió solo una madre; se apagó una mujer que convirtió el dolor en coraje y la desesperación en denuncia», indicó.

Para el cardenal venezolano Baltazar Porras, Navas «luchó por encontrar a su hijo Víctor Hugo y no descansó hasta saber de él, en el desenlace más desgarrador e injusto de los últimos tiempos» en el país.

Incluso, este lunes, Amnistía Internacional (AI) abrió con un minuto de silencio en honor a esta madre un encuentro de dos días que celebra en Caracas.

«Lamentablemente el caso de la señora Carmen Navas que se ha convertido en un emblema, un símbolo de lucha y de resistencia por los derechos humanos», declaró a EFE la directora sénior global de Investigación, Campaña, Incidencia y Política de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, e indicó que la muerte de Víctor Quero y Carmen Navas «es devastadora» y «muy simbólica de esta crisis en materia de derechos humanos que enfrenta Venezuela».

Presos políticos

Lo ocurrido ha devuelto el foco sobre los presos políticos, después de las liberaciones que comenzó a finales del año pasado el ahora depuesto presidente Nicolás Maduro -capturado en enero por EE.UU.- y de la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento bajo el Gobierno interino de Delcy Rodríguez, que no abarca todo el espectro de detenidos.

Así, según Foro Penal, al 11 de mayo pasado se contabilizaban 454 presos políticos en el país. La ONG advierte que desde 2014 «se han registrado 19.092 detenciones políticas en Venezuela».EFE

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