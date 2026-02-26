Carney viaja a la India para reactivar el TLC y enterrar la crisis diplomática de Trudeau

Nueva Delhi, 26 feb (EFE).- El Gobierno de la India confirmó este jueves la agenda de trabajo para la visita del primer ministro canadiense, Mark Carney, diseñada para reactivar multimillonarias inversiones bilaterales, impulsar un Tratado de Libre Comercio (TLC) y dejar atrás la grave crisis diplomática surgida bajo el mandato de Justin Trudeau.

El Gobierno indio reconoció en un comunicado que la llegada de Carney marca un «momento importante para la normalización de las relaciones, apostando por una asociación constructiva basada en el respeto a las preocupaciones y sensibilidades» de ambos países.

Esta declaración certifica el cierre de la ruptura de 2023, cuando Trudeau paralizó las relaciones comerciales al acusar a Nueva Delhi de orquestar el asesinato de un líder separatista sij en territorio canadiense, lo que desembocó en la expulsión cruzada de decenas de diplomáticos.

Aunque el Gobierno canadiense enmarcó el inicio oficial de esta gira hoy, 26 de febrero, coincidiendo con la partida del mandatario desde Norteamérica, Carney aterrizará físicamente en territorio indio mañana, viernes 27, debido a la diferencia horaria y el largo tiempo de tránsito.

En el tramo de la India, Carney iniciará su agenda en Bombay, el corazón financiero del país, donde se reunirá durante dos días con empresarios locales y representantes de los fondos de pensiones canadienses (como el CPPIB o la CDPQ), entidades que han inyectado miles de millones de dólares en infraestructuras, energías renovables en la India, y que exigen garantías de estabilidad política para continuar operando.

El núcleo político tendrá lugar en Nueva Delhi, donde Carney y el primer ministro, Narendra Modi, mantendrán el lunes un encuentro a nivel de delegaciones y clausurarán el Foro de Directores Ejecutivos India-Canadá.

El objetivo de esta cumbre es desatascar el TLC para lograr que el comercio bilateral, situado en 30.800 millones de dólares en 2024, se duplique hasta alcanzar los 70.000 millones para el año 2030.

Tras su paso por el país asiático, el dirigente norteamericano viajará a Sídney y Camberra para reunirse con el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

El propósito de esta escala es asegurar acuerdos de suministro de minerales críticos y aumentar la presencia marítima conjunta frente a la expansión comercial de China en el Pacífico.

La gira concluirá en Tokio, donde Carney abordará con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, pactos específicos de inversión en manufactura avanzada y componentes para energías limpias, buscando reducir la dependencia industrial de Pekín. EFE

