Carolina Mejía pide a los dominicanos «no volver» al pasado

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Santo Domingo, 22 mar (EFE).- La secretaria general del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía, aseguró este domingo que el partido oficialista es un «solo» cuerpo de trabajo bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader y pidió a los dominicanos «no volver» al pasado.

La aspirante a la candidatura presidencial del PRM en las elecciones de 2028 recibió el respaldo de miles de dirigentes y militantes de esa organización, durante un acto en el Club Mauricio Báez.

Al encuentro asistieron cuatro alcaldes, 16 diputados y cuatro presidentes del PRM de los cinco municipios más «populosos» e «importantes» electoralmente del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, dijo la oficina de la alcaldesa de la capital en una nota.

Mejía, quien rindió cuentas de su gestión durante 8 años como secretaria general del PRM, aseguró que los perremeistas son el verdadero motor del partido y que trabajará siempre por asegurar el espacio que cada uno se ha ganado.

Aseguró, además, que el PRM es «un solo cuerpo con un proyecto de nación de largo plazo, que cuenta con el gran liderazgo del compañero presidente Luis Abinader».

Mejía advirtió que «volver al pasado es perder todo lo que hemos construido». Ratificó que solo con continuidad, trabajo conjunto y corrección de errores se consolidará el cambio iniciado por el PRM.

«Los dominicanos no quieren excusas ni peleas. Quieren soluciones concretas», puntualizó.

En el acto estuvieron además cuatro presidentes del PRM de los 5 municipios más populosos y electoralmente importantes del Gran Santo Domingo.

En ese sentido participaron Fellito Suberví del Distrito Nacional; Francisco Campusano, Santo Domingo Oeste; Ysidro Torres de Santo Domingo Norte y Fernando Lebrón, presidente municipal del PRM en Los Alcarrizos. Así como los alcaldes Betty Gerónimo, Santo Domingo Norte; Francisco Peña, Santo Domingo Oeste; Miguel Antonio Saviñón, La Victoria, y Wendy Cepeda, de San Luis.

Carolina informó que recorrerá todas las regiones del país para presentar a los perremeistas el informe de su gestión de 8 años como secretaria general de su partido, un ciclo que ya cierra en su carrera política para concentrarse en su proyecto de nación.

Entre los diputados que asistieron del Gran Santo Domingo estuvieron Liz Mieses, Manuel Núñez y Carlos Sánchez del Distrito Nacional; Jorge Frías, Juan Jose Rojas, Pedro Julio Alcántara y Yancarlos Simanca por Santo Domingo Este; Aldo Adón de Los Alcarrizos; Junior Muñoz de Santo Domingo Norte; Leyvi Bautista, Indhira de Jesús y Félix Encarnación por Santo Domingo Oeste, así como Pedro Julio Alcántara de Santo Domingo Este.EFE

rsl