Carrefour compra la cadena de supermercados Super A en Argentina

Buenos Aires, 4 sep (EFE).- La filial en Argentina de la cadena francesa de supermercados Carrefour anunció este jueves la compra de la cadena Super A.

Con sede en la provincia argentina de Mendoza (oeste), Super A posee 16 sucursales.

El monto de la operación de adquisición no fue informado.

«Seguimos sólidos con nuestro modelo de negocio. Con la compra de estas nuevas sucursales, ya duplicamos la cantidad de aperturas previstas en Carrefour Express para todo el año», expresó David Collas, director Ejecutivo de Carrefour Argentina.

La cadena francesa indicó en un comunicado que en las próximas semanas se realizará el cambio en la imagen de las tiendas de Super A, que empezarán a operar bajo el formato de tiendas Carrefour Express durante septiembre.

Los 60 trabajadores de Super A pasarán a la plantilla de Carrefour, con 17.000 trabajadores en Argentina.

Carrefour dijo que de esta manera avanza en su plan de expansión 2025-2027, periodo para el que proyecta invertir 300 millones de dólares para abrir 100 sucursales y generar 2.500 empleos. EFE

