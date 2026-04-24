Casa Blanca confirma que Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán a Pakistán mañana sábado

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Washington, 24 abr (EFE).- La Casa Blanca confirmó este viernes que una delegación estadounidense formada por el enviado especial a Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente, Jared Kushner, viajará a Pakistán mañana sábado para participar en conversaciones sobre un posible acuerdo para poner fin a la guerra contra Irán.

«Los iraníes se pusieron en contacto tal como el presidente Donald Trump les instó a hacer y solicitaron esta conversación en persona. Por ello, el presidente está enviando a Steve y a Jared para escuchar lo que tienen que decir», declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en la cadena Fox News.

Leavitt añadió: «Confiamos en que sea una conversación productiva y, ojalá, permita avanzar hacia un acuerdo». EFE

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