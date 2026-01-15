Casa Blanca dice que el despliegue de militares europeos en Groenlandia «no tiene ningún impacto»

afp_tickers

5 minutos

La Casa Blanca dijo el jueves que el depliegue de una misión militar europea en Groenlandia no afecta el objetivo del presidente Donald Trump de apoderarse de este territorio autónomo danés en el Ártico.

Varios países europeos comenzaron a desplegar militares en Groenlandia el jueves, un día después de una reunión en Washington de alto nivel entre autoridades de Dinamarca y de la isla ártica con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

En la cita, Dinamarca buscó apaciguar a Estados Unidos, después de que Trump amenazara con anexionar Groenlandia alegando que es vital para la seguridad de su país, ya que de no hacerlo lo ocuparían Rusia o China. La Casa Blanca afirma que está considerando comprar la isla, sin descartar una intervención militar en ese territorio rico en recursos minerales.

Tras el encuentro, el vice primer ministro groenlandés, Mute Egede, anunció el despliegue de más tropas de la OTAN en el territorio a partir del miércoles y varios países europeos enviaron a militares en una misión de exploración.

«No creo que (el despliegue de) tropas en Europa influya en el proceso de toma de decisiones del presidente, ni tampoco tiene ningún impacto en su objetivo de adquirir Groenlandia», declaró en rueda de prensa el jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Es «imposible» que Estados Unidos adquiera Groenlandia, replicó más tarde el canciller danés, Lars Løkke Rasmussen.

«No es lo que queremos en Dinamarca ni en Groenlandia, y va en contra de todas las reglas internacionales. Atenta contra nuestra soberanía», señaló, en declaraciones a la cadena pública DR.

Por su parte, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, informó que se está formando «un grupo de trabajo» para abordar cómo se podría mejorar la seguridad en el Ártico.

Pero «eso no cambia el hecho de que existe un desacuerdo fundamental, porque la ambición estadounidense de tomar el control de Groenlandia sigue intacta», dijo en un comunicado la jefa del Ejecutivo de Dinamarca, un tradicional aliado de Estados Unidos y miembro de la OTAN.

En otro tono, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, reiteró que «el diálogo y la diplomacia son el camino correcto a seguir».

En Nuuk, la capital de este territorio autónomo danés, abundan las banderas rojas y blancas de Groenlandia, que adornan las vitrinas de las tiendas, las ventanas de las casas, los autos y autobuses, e incluso se veían en el cable de una grúa, constató un periodista de AFP allí presente.

«Es muy aterrador porque es algo enorme», comentó sobre los planes de Trump Vera Stidsen, una maestra de 51 años, a la salida de un supermercado.

– Rusia niega ser una «amenaza» para Groenlandia –

Dos aviones daneses con tropas aterrizaron el miércoles en Groenlandia.

Alemania, Francia, Finlandia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia están despachando militares para dicha operación de reconocimiento, que se inscribe en el marco del ejercicio danés «Arctic Endurance».

El Ministerio de Defensa alemán afirmó que la misión de reconocimiento tiene como objetivo «explorar opciones para garantizar la seguridad ante las amenazas rusas y chinas en el Ártico» y que se desarrollará entre este jueves y el sábado.

Los refuerzos militares buscan preparar a las fuerzas armadas para futuros ejercicios en el Ártico, afirmaron fuentes de defensa europeas. Los contingentes son modestos: por ejemplo, Alemania enviará 13 soldados y Países Bajos, sólo un militar.

Trump ha hablado de anexar Groenlandia desde que regresó al poder hace un año. Pero elevó el tono después del ataque estadounidense en Venezuela, con el que depuso al mandatario Nicolás Maduro.

La primera ministra danesa afirmó que «existe un consenso dentro de la alianza de la OTAN en que una presencia reforzada en el Ártico es crucial para la seguridad de Europa y Norteamérica».

Dinamarca destaca que invirtió casi 14.000 millones de dólares en la seguridad del Ártico, aunque Trump se mofó de esa iniciativa: «¡Díganle a Dinamarca que se salgan de ahí, YA! ¡Dos trineos de perros no bastan!».

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zajárova, calificó el jueves de «mito» las acusaciones de que su país suponga una «amenaza» para Groenlandia.

La primera ministra de Dinamarca anunció que, junto a su homólogo de Groenlandia, recibirán el viernes y el sábado a una delegación de congresistas de Estados Unidos compuesta por demócratas y republicanos.

Esta delegación busca abordar el fortalecimiento de la seguridad en el Ártico y una profundización de las relaciones comerciales, indicó el senador demócrata, Chris Coons.

bur-jz/mel/arm-erl-an/jvb/ad