Casi 180 palestinos salieron de Gaza tras la reapertura del paso de Rafah

Casi 180 palestinos salieron de la Franja de Gaza desde la reapertura limitada del cruce fronterizo de Rafah, que comunica con Egipto, hace una semana, según datos de autoridades del territorio.

El paso de Rafah, que es la única salida para los gazatíes que no pasa por Israel, reabrió para el tránsito de personas el 2 de febrero, después de que las autoridades israelíes tomaran el control de este cruce durante la guerra con el movimiento islamista Hamás.

Entre el lunes pasado y el jueves, 135 personas cruzaron hacia Egipto, la mayoría de ellos pacientes y personas que los acompañaban, informó Ismail al Thawabteh, director de la oficina de comunicaciones del territorio gobernado por Hamás desde 2007.

«Las estadísticas oficiales sobre el tránsito en el paso fronterizo de Rafah desde el lunes 2 de febrero de 2026 hasta el jueves 5 de febrero de 2026 muestran una severa restricción de los viajes», declaró Thawabteh, que precisó que el cruce estuvo cerrado el viernes y el sábado.

La Media Luna Roja Palestina confirmó que 135 habitantes de Gaza salieron por el paso fronterizo entre esos días.

Mohamed Abu Salmiya, director del Hospital de Al Shifa, el principal centro de Gaza, indicó que otras 44 personas abandonaron el territorio este domingo,

Entre los evacuados había 19 pacientes y el resto eran personas que los acompañaban, precisó.

Una fuente egipcia de la frontera confirmó estos datos del domingo.

El total suma 179 personas.

Raja Abu al Jadian relató a la AFP que su hijo fue herido durante la guerra y estuvo con una placa de metal en la pierna durante un año y medio.

«Nos dijeron que había que sacarla para evitar mayores daños», explicó antes de realizar el cruce.

Thawabteh dijo que 88 personas entraron a Gaza desde Egipto desde la reapertura del cruce.

Israel permitió una reapertura limitada del cruce el lunes, que según reportes respondió a la presión de Estados Unidos. Las agencias de la ONU y oenegés humanitarias piden desde hace tiempo la rehabilitación del tránsito, que es uno de los puntos del plan impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump para Gaza.

El doctor Abu Salmiya declaró la semana pasada que cerca de 20.000 pacientes en Gaza requieren tratamientos urgentes, incluidos 4.500 niños.

