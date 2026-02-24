Casi 20 países condenan las medidas de Israel en Cisjordania como una «anexión de facto»

afp_tickers

2 minutos

Casi 20 países, incluidos Brasil y España, condenaron el lunes las recientes medidas de Israel para reforzar su control sobre Cisjordania, que consideraron intentos de anexionar «de facto» el territorio y de socavar un Estado palestino.

Israel aprobó este mes una serie de iniciativas respaldadas por ministros de extrema derecha, entre ellas el inicio de un proceso para registrar tierras en Cisjordania como «propiedad estatal» y permitir que israelíes compren tierras allí directamente.

Las medidas «forman parte de una clara trayectoria que tiene como objetivo cambiar la realidad sobre el terreno y avanzar hacia una anexión de facto inaceptable», señalaron los 18 países, gran parte europeos o de mayoría musulmana, en una declaración conjunta.

«Estas acciones constituyen un ataque deliberado y directo a la viabilidad de un Estado palestino y a la implementación de la solución de dos Estados», agregaron.

El documento fue firmado por potencias regionales como Arabia Saudita y Egipto, países europeos como Irlanda, Portugal y varios escandinavos, así como por Indonesia y Turquía, entre otros.

También fue respaldado por los secretarios generales de la Liga de Estados Árabes y de la Organización de Cooperación Islámica, así como por la Autoridad Palestina.

La semana pasada, 85 Estados miembros de las Naciones Unidas ya habían condenado las medidas israelíes.

La colonización en Cisjordania se ha intensificado claramente bajo el actual gobierno de Benjamin Netanyahu, uno de los más derechistas en la historia de Israel, en particular desde el inicio de la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023.

En 2025, el gobierno de Netanyahu aprobó un récord de 52 asentamientos en 2025.

Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967, constituiría la mayor parte de un futuro Estado palestino, pero muchos en la derecha religiosa consideran que es territorio israelí.

La expansión se ha dado incluso en sectores bajo control de la Autoridad Palestina en virtud de los acuerdos de Oslo entre israelíes y palestinos, firmados en la década de 1990 y hoy agonizantes.

Más de medio millón de israelíes viven actualmente en Cisjordania en colonias que la ONU considera ilegales según el derecho internacional, en medio de unos tres millones de palestinos.

bur-aya/smw/an/ad/cjc