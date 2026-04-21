Casi 37.000 llegadas de migración irregular a España por Mediterráneo y Atlántico en 2025

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Ginebra, 21 abr (EFE).- Las llegadas irregulares de migrantes a España en 2025, por las rutas del Mediterráneo occidental y del Atlántico, fueron cerca de 37.000, mientras que 1.656 muertes fueron reportadas en ambas rutas, según datos comunicados hoy por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En la denominada ruta atlántica del África occidental, vía las Islas Canarias, hubo un descenso de 62 % de las llegadas, que fueron 17.788, además de 1.172 fallecidos (-4 %).

Antes de 2025, Marruecos, Mauritania y Senegal eran los principales países de embarque para la travesía por esta ruta, pero más recientemente los puntos de partida se han desplazado a Guinea, Guinea-Bissau y Gambia debido al endurecimiento de los controles fronterizos en el primer grupo de países, observó la organización.

Como comparación, esta ruta registró en años recientes cifras récord de llegadas a Europa, con el mayor incremento visto entre 2022 y 2023 (+ 155 %), periodo en el cual las llegadas irregulares pasaron de 16.000 a 40.000, aunque desde entonces han ido a la baja.

Las principales nacionalidades registradas el año pasado en esa ruta fueron de Mali, Senegal y Guinea, de acuerdo a la evaluación final de la OIM sobre el uso de rutas migratorias a nivel global en 2025.

Por la ruta del Mediterráneo occidental, que conduce a España peninsular, Islas Baleares y a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, las llegadas de migrantes se elevaron a 18.987, lo que en conjunto representó un 11 % más que en 2024.

Sin embargo, las llegadas por tierra a Ceuta y Melilla aumentaron un 54 %, representando un 11 % del total de llegadas a España.

En 2025 la mayoría de migrantes eran salieron y eran originarios de Argelia (54 % de todas las llegadas), seguidos de marroquís (18 %) y Somalíes (9 %), de acuerdo a las informaciones de la OIM.

Por víctimas mortales, esta ruta experimentó registro 484 muertes y casos de desaparecidos.

Globalmente, la OIM señaló que casi 8.000 migrantes murieron en 2025 en rutas irregulares en todo el mundo, más del 40 % de ellos intentando llegar a Europa. EFE

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