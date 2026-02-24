Casi dos meses después, 58 víctimas del incendio de Crans-Montana siguen hospitalizadas

2 minutos

Ginebra, 24 feb (EFE).- Un total de 58 de los 115 heridos que dejó el incendio de un bar en Crans-Montana (Suiza) la pasada Nochevieja siguen hospitalizados casi dos meses después de la tragedia, informó este martes la agencia nacional suiza ATS.

Según datos aportados por la Red Nacional de Medicina de Catástrofes, 30 heridos continúan ingresados en hospitales y clínicas suizos y otros 28 en centros de otros países.

La agencia recordó que ya no quedan ingresados en el Hospital del Valais, ubicado en el cantón donde ocurrió el incendio, mientras que dos heridos continúan bajo cuidados intensivos en el Hospital Universitario Infantil de Zúrich.

Por otro lado, 11 pacientes ingresados en el extranjero obtuvieron el alta en las últimas dos semanas.

Entre los que continúan recibiendo tratamiento hospitalario, 14 se encuentran en Francia, cuatro en Alemania, ocho en Italia y dos en Bélgica.

Las declaraciones de los dueños de «Le Constellation»

Por otro lado, la radio francesa RTL reveló parte del contenido de las recientes audiencias de Jacques y Jessica Moretti, matrimonio de propietarios del bar siniestrado y quienes comparecieron ante los abogados de las familias de las víctimas el 11 y el 12 de febrero en Sion, la capital del cantón de Valais.

Preguntado por la espuma insonorizante del bar «Le Constellation», que cubría el techo del local y fue el material por el que se propagó rápidamente el fuego, Jacques Moretti aseguró que había realizado varias pruebas con un soplete, sin que prendiera.

Cuestionado también por la ausencia de simulacros de incendio en los años previos a la tragedia, el dueño del establecimiento argumentó que ni el responsable de seguridad local ni otros se lo habían sugerido.

RTL también mencionó respuestas de Jessica Moretti, sospechosa, según varios abogados de las familias, de haber abandonado el bar «precipitadamente» tras el siniestro.

«Quería llamar a los bomberos, creía que era la única manera de salvar al máximo de personas. Pensaba regresar dentro cuando todos hubiesen sido evacuados», respondió la copropietaria.

La dueña también tuvo que explicar si intentó rescatar a alguien de las llamas:

«No lo hice porque pensé que todos me seguían, no creí que fuera tan grave, pensé que después de salir luego podríamos bajar y apagar el fuego», señaló, según las declaraciones citadas por RTL. EFE

