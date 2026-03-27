Caso contra «cerebro» del 11S continúa estancado en fase previa sin fecha para un juicio

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Yeny García

Base Naval de Guantánamo (Cuba), 27 mar (EFE).- El largo proceso contra el supuesto «cerebro» de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y sus cómplices, aún en su fase previa tras más una década de trámites, continúa estancado sin fecha para juicio al terminar este viernes una semana de audiencias clave para determinar si las confesiones de los acusados podrán ser usadas en una corte.

El caso conjunto contra Jalid Sheij Mohamed (quien supuestamente habría propuesto la idea de los atentados a Osama bin Laden y luego supervisado la operación), Ammar al Baluchi, Walid bin Attash y Mustafa al Hawsawi, es el más complejo de las comisiones militares creadas en la base naval de Guantánamo.

Estos cinco días de sesiones abiertas, los primeros desde diciembre pasado, estuvieron enfocados en el testimonio del exagente especial del FBI, Stephen Gaudin, miembro de los llamados ‘clean team’ que recogieron las confesiones de los prisioneros y testigos esenciales para esclarecer si estas declaraciones están «manchadas» por las torturas de la CIA.

Los detenidos se enfrentan a la pena de muerte por el asesinato de cerca de 3.000 personas en Nueva York, Washington y Pensilvania en cargos presentados en 2008 y reformulados en 2012.

Testigo estrella

Gaudin, quien de 1998 a 2019 se enfocó en la lucha contra el terrorismo, fue llamado ante la comisión militar debido a la moción de la defensa para desestimar la confesión de Bin Attash obtenida por el exagente entre 2007 y 2008 en Guantánamo, donde EE.UU. retuvo a unos 780 hombres, de los que hoy quedan 15, prisioneros considerados de alto riesgo o que han quedado en un limbo legal.

Con su testimonio, la fiscalía espera demostrar que esas entrevistas fueron voluntarias, sin amenazas ni coerción, y que constituyen una ruptura limpia con las torturas de la CIA, con el objetivo de que puedan ser usadas en un futuro juicio.

Para la defensa, sin embargo, Gaudin sería esencial para probar que las confesiones están «contaminadas» por las torturas que la agencia de inteligencia realizó en los ‘black sites’ o centros secretos debido a, según afirman, su estrecha relación con la CIA, su conocimiento de los hechos y su presencia en una de esas locaciones.

El exagente llegó a la base a pesar de someterse a una cirugía días antes y su delicado estado de salud.

Durante las preguntas de la fiscalía y la defensa, Gaudin respondió solícito, jovial y a ratos serio, dejando claro que Bin Attash confesó su participación en el 11S de forma voluntaria en interrogatorios donde el exagente dejó claro al prisionero «las diferencias con quienes lo entrevistaron antes».

Información clasificada, ausencias e imprevistos

Estas cinco jornadas abiertas estuvieron demoradas por cuestiones legales, logísticas y el boicot del equipo defensor de Al Hawsawi después de que el juez militar decidiera seguir adelante con el testimonio de Gaudin a pesar de la ausencia por enfermedad de su abogado principal.

También hubo retrasos por imprevistos técnicos que obligaron a detener una porción matutina y cuidadosos procedimientos para evitar revelar identidades e información delicada en un caso donde todavía muchas de las evidencias permanecen selladas al público y a varios miembros de la defensa.

En al menos dos ocasiones, una luz roja se encendió en la galería donde la prensa, invitados, víctimas y sus familiares ven las sesiones tras gruesos vidrios y la señal audiovisual recibida con 40 segundos de retraso fue reemplazada por ruido blanco y el logo oficial de las comisiones, que aún mantiene el rótulo de Departamento de Defensa, en lugar del Departamento de Guerra adoptado por la Administración del presidente Donald Trump.

Sin fecha para juicio tras casi 25 años

Solo la defensa de Al Baluchi tuvo tiempo de cuestionar a Gaudin esta semana, por lo que aún quedan horas de contrainterrogatorio, especialmente por el equipo de Bin Attash.

Si tras futuras vistas el juez concluye que estas confesiones siguen viciadas por la coerción anterior, podría excluirse una parte crucial de las pruebas incriminatorias contra Sheij Mohamed y sus cómplices, presentes en estas audiencias, algo que pondría en duda la celebración de un futuro juicio, aún sin fecha de inicio clara.

Las próximas audiencias en Guantánamo están previstas para mayo, solo meses antes del 25 aniversario del 11S, los peores atentados en la historia de EE.UU.

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