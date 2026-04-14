Castilla-La Mancha busca expandir sus vinos en Brasil al calor del acuerdo UE-Mercosur

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São Paulo, 14 abr (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, buscó este martes en São Paulo fortalecer la presencia de los vinos de la región en Brasil, aprovechando la pronta entrada en vigor provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.

«Hemos querido ser de las primeras autonomías en presentarnos en Brasil, un mercado inmenso, en expansión, creciente, particularmente en el sector del vino, después de la firma de los acuerdos entre Europa y el Mercosur», declaró el dirigente autonómico a los periodistas.

García-Page acudió este martes a un encuentro promovido por la firma Interbev que puso en contacto a bodegas brasileñas y españolas, en este caso, todas ellas procedentes de Castilla-La Mancha.

El presidente castellano-manchego saludó a todos los bodegueros presentes, probó el vino de algunos de ellos y destacó el crecimiento del sector vinícola manchego en los últimos 40 años.

«De pasar de una cultura en la que se producía para vender en casa, y, solo si algo sobraba, sacarlo al exterior; se ha pasado a lo contrario. Hoy, muchísimas de nuestras bodegas, más del setenta por ciento de su producción, la exportan», afirmó.

«De forma que hemos venido a hacernos presente, a apoyar a nuestras empresas, a organizar eventos que van a tener cada uno de ellos multitud de contactos con proveedores, con promotores dentro del mercado brasileño», añadió.

Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, resaltó que la entrada en vigor provisional, a partir del 1 de mayo, del acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) permitirá «una mejor penetración» en el competitivo mercado brasileño.

«El mercado brasileño representa hoy una oportunidad, teniendo en cuenta que, prácticamente, del total de los vinos que España exporta al Mercosur, el 75 % llegan directamente al mercado brasileño», indicó.

«Y esto es incluso mayor en el caso de Castilla-La Mancha. De los 2,2 millones de euros exportados el pasado año a Brasil, prácticamente, su totalidad, más de 2,1, han ido a parar también al mercado brasileño. Por tanto, para nosotros es un mercado estratégico», completó.

La consejera informó de que Castilla-La Mancha es hoy la cuarta comunidad autónoma que exporta vinos a Brasil, pero aseguró que la región tiene «capacidad, potencia y producción» para colocarse en la primera posición.

En el evento de este martes participaron siete bodegas de Castilla-La Mancha, algunas de ellas ya con presencia en Brasil y otras con interés en abrir alianzas con distribuidores e importadores brasileños que les ayuden a penetrar mejor en el mayor mercado latinoamericano. EFE

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