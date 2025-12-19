Castro toma juramento al general retirado Roosevelt Hernández como ministro de Defensa

Tegucigalpa, 19 dic (EFE).- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, juramentó este viernes como nuevo ministro de Defensa al general retirado Roosevelt Hernández, quien hasta el jueves se desempeñaba como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

La ceremonia, celebrada en la Casa Presidencial, formaliza el relevo en una cartera que permanecía bajo el control directo de la mandataria desde mayo pasado, tras la dimisión de Rixi Moncada para buscar la Presidencia del país bajo la bandera del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre, izquierda).

Tras asumir el cargo, Hernández compareció junto al viceministro de Defensa, Orlando Garner, para ratificar su lealtad a la República y asegurar que su gestión estará estrictamente apegada al mandato constitucional.

«Estaremos siempre anuentes, como lo hemos sido siempre, dirigiendo desde la Secretaría de Defensa Nacional todas las misiones que nos emana la Constitución de la República», afirmó Hernández.

Su nombramiento ocurre un día después de finalizar su gestión como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, tras 39 años de servicio, y en medio de señalamientos de «injerencia» por parte de la presidenta consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, quien cuestionó que Hernández hubiera solicitado al pleno del ente electoral, antes de los comicios, una copia de los resultados de la fórmula presidencial.

Honduras aguarda los resultados definitivos de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, marcadas por un estrecho margen entre dos candidatos conservadores y acusaciones de irregularidades.

Según los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 99,82 % de las actas escrutadas, Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato presidencial del conservador Partido Nacional y quien tiene el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza la votación con el 40,33 % de los sufragios, seguido de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,51 %.

Moncada, quien no reconoce las elecciones, figura en un lejano tercer lugar con el 19,17 %.

El CNE sigue este viernes el escrutinio especial de 2.472 actas, proceso que originalmente debía comenzar el 13 de diciembre, pero que se retrasó debido a problemas administrativos y técnicos. EFE

