Católicos en El Salvador participan de la bendición de ramos para recibir la Semana Santa

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Nahuizalco (El Salvador), 29 mar (EFE).- Miles de católicos de El Salvador acudieron este domingo a diversas parroquias en todo el país centroamericano para las tradicionales procesiones y misas para la bendición de ramos que preparan la Semana Santa y la Pascua.

En la localidad de Nahuizalco, un poblado de origen prehispánico a 75 kilómetros de la capital San Salvador, la mayoría de sus habitantes vive el Domingo de Ramos con fervor y fe.

Los feligreses -adultos, adolescentes y ancianos- se reúnen en las primeras horas de la mañana en la parroquia El Calvario. Cargando los ramos, elaborados con distintas flores, hoja de palma y otros elementos, esperaron el paso de la imagen de Jesucristo -cargada por creyentes- y la bendición dada por un sacerdote, quien roció agua bendita.

Luego, en procesión caminaron por las principales calles pasando por alfombras, elaboradas por los residentes, y por palmas colocadas en la calle en representación al momento de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.

Los católicos finalizaron el recorrido en la iglesia principal de la localidad, San Juan Bautista, y participaron de una misa.

«Llevamos a la casa los ramos bendecidos para que el señor (Jesús) permanezca en el hogar, nos bendiga, nos proteja y para que nos recordemos que él está entre nosotros», comentó a EFE Rosalina Ramírez, habitante de Nahuizalco.

Asistencia masiva en San Salvador

Por su parte, la Catedral Metropolitana de San Salvador lució abarrotada de feligreses, quienes desde tempranas horas de este domingo se congregaron para el ritual de inicio de la Semana Santa.

Otras iglesias emblemáticas del país centroamericano también congregaron a un buen número de católicos.

De acuerdo con la Iglesia católica, la bendición y procesión de las palmas o ramos es una expresión de fe para recordar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y el anuncio de su pasión.

Esta es una tradición con la que los salvadoreños inauguran cada año todas las actividades religiosas que caracterizan a la «Semana Mayor» en el país, donde aproximadamente el 50 % de la población profesa la fe católica.

La Semana Santa, un período de reflexión en el que se actualizan los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Pascua.

En este tiempo, los trabajadores del sector público gozan de vacaciones desde el 27 de marzo y se incorporan a sus actividades el 7 de abril. Por su parte, el sector privado descansa a partir del 2 de abril y regresan el día 6. EFE

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