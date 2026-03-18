Catar declara persona non grata a dos agregados de la embajada de Irán por los ataques

2 minutos

Redacción Internacional, 18 mar (EFE).- El Gobierno de Catar declaró persona non grata y ordenó la expulsión del agregado militar y el de seguridad de la embajada iraní en Doha por los ataques reiterados de Irán al país, el último que ha alcanzado la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado.

Tras reunirse con el embajador iraní, el Ministerio de Asuntos Exteriores ordenó la expulsión en un plazo máximo de 24 horas de estos dos agregados y de toda su oficina como respuesta a «los repetidos ataques y la brutal agresión iraní».

Además, el ministerio advirtió en un comunicado que si Irán sigue con su actitud «hostil», Catar «tomará medidas adicionales para garantizar la protección de su soberanía, seguridad e intereses nacionales».

Previamente el Ministerio de Exteriores de Catar condenó el ataque a Ras Laffan, que consideró «una flagrante violación de la soberanía del Estado y una amenaza directa a su seguridad nacional y a la estabilidad de la región».

Irán lanzó cinco misiles hoy contra el complejo industrial de Ras Laffan, el principal sitio de producción de gas natural licuado del país, de los cuales cuatro fueron interceptados por los sistemas de defensa aéreos de Catar pero uno cayó provocando un incendio.

QatarEnergy confirmó el ataque asegurando que «los equipos de emergencia fueron desplegados de inmediato para contener las llamas» y que «no ha habido ningún reporte de víctimas hasta el momento». El incendio ya fue controlado.

Este ataque se produce después de que este miércoles Israel atacara las instalaciones gasísticas de Pars Sur, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo que comparten Irán y Catar, y de que el Ejército iraní prometiera no iba a quedar impune.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian advirtió tras los ataques a la infraestructura energética de su país de «consecuencias incontrolables» que complicarán aún más la situación y podrían afectar a todo el mundo.

Este miércoles, Israel y Estados Unidos atacaron instalaciones gasistas iraníes en la Zona Económica Especial de Energía de Pars Sur, en Asalouye, en la costa sur.

El gobernador de Asaluyeh, en declaraciones a la agencia semioficial Tasnim, dijo que los bombardeos provocaron incendios en varias partes de la instalación, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo, pero que los bomberos y las fuerzas de rescate consiguieron contener el fuego «lo más rápidamente posible» y «la situación en la zona está ahora completamente bajo control», sin que el ataque haya dejado víctimas.EFE

ime/jlp