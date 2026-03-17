Catorce buques de propiedad turca llevan días varados en Ormuz y el Golfo Pérsico

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Ankara, 17 de marzo (EFE).- Un total de catorce buques de propiedad turca permanecen desde hace días varados en el estrecho de Ormuz y el Golfo Pérsico, sin poder continuar sus viajes debido al bloqueo marítimo impuesto por Irán en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel, informó este lunes el Ministerio de Transporte de Turquía.

En un comunicado, la nota recuerda que el pasado día 13 un barco turco pudo atravesar el estrecho de Ormuz tras obtener la luz verde de las autoridades iraníes, pero desde entonces ninguno del resto de buques de propiedad turca (todos con banderas de otros países) ha podido reanudar su ruta.

Por otro lado, la nota cifra en 1.008 los vuelos de la compañía Turkish Airlines cancelados hasta la fecha debido a la guerra en la región, lo que ha afectado a unos 112.000 pasajeros.

Turkish Airlines y AnadoluJet mantienen suspendidos todos los vuelos a Irán, Irak, Siria, Líbano, Jordania, Doha, Dubái, Kuwait, Baréin, Abu Dabi y Dammam hasta al menos finales de marzo.

Otra aerolínea turca, Pegasus, ha cancelado los vuelos a Irán, Irak, Kuwait, Bahréin, Doha, Amán, Beirut, Dammam, Dubái, Abu Dabi y Sharjah hasta el 1 de abril. EFE

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